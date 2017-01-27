 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.977
  • Altın 147,575
  • Dolar 3,8727
  • Euro 4,1389
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “Her Kadına Bir Harf Ol” projesi

»
Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “Her Kadına Bir Harf Ol” projesi
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Cafe Bi Mola’da “Kitap Günü” etkinliği düzenlenecek.

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlanması için destek verileceği, eğitim ve kültür ağırlıklı projesi “Her Kadına Bir Harf Ol” projesinin ilk etkinliğini yarın hayata geçiriyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Cafe Bi Mola’da “Kitap Günü” etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, Saydam Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nin katkılarıyla derneğe bağış amaçlı kitap satışı yapılacak; yazar Dr. Filiz Besim’in “Neden Yazıyorum? Neden Okuyorum?” konulu sunumu ve Suriyeli Dil Bilimci Professör Thana Hmidani ile Kıbrıs’ta “Yabancı Dil Öğreniminin Önemi” konulu söyleşi yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın26 Ocak 2017 Perşembe 19:30
  • “Model Uçak Başlangıç Kursu” düzenlenleniyor26 Ocak 2017 Perşembe 17:58
  • Adele’in babası olduğunu iddia eden Türk dünya basınında25 Ocak 2017 Çarşamba 23:10
  • Sinemanın 2016'daki en kötüleri açıklandı25 Ocak 2017 Çarşamba 22:10
  • Michael Jackson'ın kızı: Babam öldürüldü, tecavüze uğradım!25 Ocak 2017 Çarşamba 21:10
  • Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 19:10
  • Kerimcan Durmaz geliyor25 Ocak 2017 Çarşamba 12:13
  • 4000 yıllık mumya yeni yüzüne kavuştu25 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
  • Hem tombul hem seksi!24 Ocak 2017 Salı 23:10
  • Görmezler derneği’nin piyangosundan 200 bin TL24 Ocak 2017 Salı 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti