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Kıbrıs gıda israfında AB'de birinci sırada

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Rum Çevre Bakanlığı gıda israfını azaltmak için eylemler başlatıyor
Kıbrıs gıda israfında AB'de birinci sırada

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Çevre Dairesi Başkanlığı, Avrupa Atık Önleme Haftası 2024 kapsamında ve bu yılın teması olan "İsrafa Gıda Vermeyin" kapsamında, atıkların azaltılması konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmaya yönelik eylemler düzenliyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılı verilerine göre Kıbrıs'ın gıda atığı üreticisi olarak Avrupa Birliği'nde ilk sırada yer aldığı, ortalama bir Kıbrıslının kişi başı yaklaşık 294 kg gıdayı çöpe attığı belirtildi. Avrupa ortalaması olan 132 kg ile karşılaştırıldığında.

2021 yılında ülkemizde kaybolan gıdanın 256.000 tonu aştığı, bunun önemli bir kısmının tüketime uygun olduğu da eklendiğinde, aynı zamanda gıda atıklarının toplam sera gazı emisyonunun %16'sından sorumlu olduğu belirtiliyor.

Bakanlık ayrıca, bir AB üyesi ülke olarak Kıbrıs'ın, gıda israfının 2030 yılına kadar %50 azaltılması yönündeki küresel hedefe katkıda bulunmayı, vatandaşlar ve işletmeler düzeyinde sürdürülebilir uygulamaları güçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve kamuyu bilinçlendirme eylemlerini teşvik etmeyi amaçladığını belirtmektedir

Avrupa Atık Önleme Haftası çerçevesinde, Avrupa Ortak Finansmanlı LIFE-IP CYzero WASTE Projesi'nin 6 Aralık 2024 Cuma günü kültür alanında "Gıdayı israfa vermeyin" bilgilendirme günü düzenlediğini ekliyor. Dernek işbirliğiyle Paluriotissa'da gıda atıklarının azaltılmasına yönelik çeşitli eylemlerin sergileneceği "Theatro Melina Merkouri" Kıbrıslı şefler, sürdürülebilir yemek pişirme fikrini teşvik eden, artık yiyeceklerden yararlanan bir tarif kitapçığı oluşturdu.

Ayrıca vatandaşlara gıda israfını azaltmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi vermek, ücretsiz yemek tarifleri içeren bir kitapçık ve israfı azaltmaya yönelik pratik tavsiyelerin yer aldığı bilgilendirici bir video sunmak amacıyla süpermarket ziyaretlerinin 18/11/2024 tarihinde başladığı ve 22/11/2024 tarihinde sona ereceği belirtildi. 

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