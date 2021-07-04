Kıbrıs Girişimcilik ve Teknolojik Gelişim Derneği'nde Yeni Dönem

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde gerçekleşen Genel Kurul'da Tugça Kokkoz ve Ali Tüzünkan Eş Başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi. Dernekten yapılan açıklamaya göre; açılış konuşması ile başlayan kongre, divanın oluşumu, faaliyet raporunun okunması, eş başkan adaylarının vizyonlarını aktardıkları sunumlar ile devam etti ve sonrasında yapılan seçimler ile yeni yönetim kurulu belirlendi. Kongre, dilek ve temennilerin üyeler tarafından yeni yönetime iletilmesi ile tamamlandı.

Eş başkan adayları 'Yeni Perspektif' başlığı altında yaptıkları sunumda temel vizyonlarının Girişimcilik ekosistemi yaratmak olduğunu belirtirken Hackerspace'ı daha yaygın hale getirmek, Girişimcilik kültürü geliştirmek, Farkındalık yaratmak ve tüm paydaşları içeren bir ekosistem yaratmak için çalışacaklarını vurguladılar. Oy birliği ile seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Eş başkanlar Tuğça Kokkoz ve Ali Tüzünkan, Yalın Sayı, Ali Elgin, Burak Bardak, Redif Ekinci ve Kerim Özgür Yel.