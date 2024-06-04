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Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı için gereken maddi kaynak bulundu

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Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altına döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector” (eski adıyla EuroAsia Interconnector) projesi için gerekli maddi kaynağın bulunduğu bildirildi.
Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı için gereken maddi kaynak bulundu

Alithia gazetesi “Girit-Kıbrıs Kablosu Kopmuyor” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, projenin üstlenicisi olan Yunanistan Bağımsız Elektrik Enerjisi Aktarım Operatörü’nün (ADMİE), bir süredir projenin hayata geçirilebilmesi için finansman arayışında olduğunu ve bu finansmanı bularak, kabloları döşeyecek olan “Nexans” şirketi karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirdiğini yazdı.

Gazete, ADMİE’nin Yunanistan Atık Enerji ve Su Kurumu’nu, kablo inşasının durmaması için projenin gelir metodolojisine dair önerileri konusunda ikna ettiğini kaydetti.

ADMİE’nin artık, projenin bir süre önce tamamlanan fayda maliyet analizinin sunumuna odaklandığını belirten gazete, Rum Yönetimi’nin de bu projeye yatırımcı olmak için bu sunumun yapılmasını beklediğini yazdı.

Gazete, sunumun bugün, iki günlük bir ziyaret için Güney Kıbrıs’a gidecek olan ADMİE yönetim kurulu tarafından yapılacağını kaydetti.

Haberde, ADMİE yönetim kurulu üyelerinin Enerji Bakanlığı’nda, yerel enerji üreticisi şirketlerde ve Enerji Düzenleme Kurulu’ndaki yetkililerle temaslarda bulunacağı ifade edildi.

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