Kıbrıs görüşmeleri çökmek üzere

NTV'nin haberine göre İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Rum lider Nikos Anastasiadis'in, "Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum" açıklamasını yapmasıyla görüşmeler son buldu.
Günlerdir İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Rum lider Anastasiadis, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı. Rum lider 'Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum' açıklamasını yapmasıyla günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri sona erdi.
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