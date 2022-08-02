  • BIST 2.666,47
  • Altın 1022.4
  • Dolar 17.948
  • Euro 18.3578
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

Kıbrıs güneyinde Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 5,1 oldu

» »
Güney Kıbrıs’ta Haziran 2022’de mevsime uyumlu işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak açıklandı.
Kıbrıs güneyinde Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 5,1 oldu

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, Haziran 2022’de mevsime uyumlu işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde yüzde 6,6; AB’nde yüzde 6,0 iken Kıbrıs’ta yüzde 5,1 oldu.

Eurostat’tan pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Mayıs 2022’deki %4,9 ve Haziran 2021’deki yüzde 8,8 oranıyla karşılaştırıldığında Kıbrıs’taki işsizlik oranı biraz düştü.

Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs 2022 ve Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,9’dan düşerek istikrarlı hale geldi.

Avrupa Birliği’nde de işsizlik oranı May 2022 ve Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,2’den düştü.

Eurostat, Avrupa Birliği içerisinde, 10.925’ milyonu avro bölgesinde olmak üzere 12.931 milyon erkek ve kadının Haziran 2022’de işsiz olduğunu tahmin ediyor.

Kıbrıs’ta Haziran 2022'de yaklaşık 24 bin kişi işsiz kaldı, Mayıs 2022’deki 23 bine göre artış, ancak geçen Haziran 2021'deki 41 bine göre azalış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu: “Bölünmenin kalıcı hale gelmesine doğru gidiyoruz”31 Temmuz 2022 Pazar 12:35
  • Larnaka'da EVKAF arazisi üzerine inşa edilmiş okul yıkıldı30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:56
  • İngiliz gazetecinin ihbarı sonrasında Güney Kıbrıs’taki bir kliniğe baskın düzenlendi30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:19
  • Vaftiz babayı ömür boyu hapis cezası bekliyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:49
  • Nikos Dendias, Kıbrıs'ın güneyindeki başkan adaylarıyla görüştü29 Temmuz 2022 Cuma 11:57
  • Bir haftada 6 bin 863 vaka!29 Temmuz 2022 Cuma 11:47
  • Rum basını: Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil29 Temmuz 2022 Cuma 10:36
  • Rum Enerji Bakanı 6’ncı parselden umutlu28 Temmuz 2022 Perşembe 16:54
  • Tumazos Çelebis’in açıklamaları Kıbrıs sorununa ilişkin gündemi hareketlendirdi28 Temmuz 2022 Perşembe 12:35
  • Yoannis Kasuldis UNFICYP raporu görüşmelerinden memnun28 Temmuz 2022 Perşembe 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti