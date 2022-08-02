Kıbrıs güneyinde Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 5,1 oldu

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, Haziran 2022’de mevsime uyumlu işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde yüzde 6,6; AB’nde yüzde 6,0 iken Kıbrıs’ta yüzde 5,1 oldu.

Eurostat’tan pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Mayıs 2022’deki %4,9 ve Haziran 2021’deki yüzde 8,8 oranıyla karşılaştırıldığında Kıbrıs’taki işsizlik oranı biraz düştü.

Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs 2022 ve Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,9’dan düşerek istikrarlı hale geldi.

Avrupa Birliği’nde de işsizlik oranı May 2022 ve Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,2’den düştü.

Eurostat, Avrupa Birliği içerisinde, 10.925’ milyonu avro bölgesinde olmak üzere 12.931 milyon erkek ve kadının Haziran 2022’de işsiz olduğunu tahmin ediyor.

Kıbrıs’ta Haziran 2022'de yaklaşık 24 bin kişi işsiz kaldı, Mayıs 2022’deki 23 bine göre artış, ancak geçen Haziran 2021'deki 41 bine göre azalış oldu.