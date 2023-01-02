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Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin “Bir el uzat bir can kurtar” projesi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hedefine ulaştı

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Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin “Bir el uzat bir can kurtar” projesi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hedefine ulaştı
Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin “Bir el uzat bir can kurtar” projesi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hedefine ulaştı

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneğinin Bir el uzat bir can kurtar” projesi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hedefine ulaştı

gonuldenbagliyiz.biz platformu iyiliği çoğaltıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından gonuldenbagliyiz.biz platformunda yer alan Onların tek sesi biziz! Gelin birlikte ikinci şansları olalım. Bir el uzat bir can kurtar” projesinin hedefine ulaşması için gereken katkıyı sağladı.

 

Yeni yıl amacıyla kişilere hediye göndermek yerine bağışta bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, sokakta yaşamak zorunda kalan kedi ve köpeklere yardımcı olmak amacıyla yürütülen bu projeye destek oldu.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen gonuldenbagliyiz.biz içerisinde yer alan, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneğinin Onların tek sesi biziz! Gelin birlikte ikinci şansları olalım. Bir el uzat bir can kurtar” sloganıyla açmış olduğu projesi hedefine ulaştı. Sokakta yaşamak zorunda kedi ve köpeklere yardımcı olamayı amaçlayan proje ile dernek bu projedeki hedefine Kuzey Kıbrıs Turkcellin desteğiyle ulaşmış oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Saymanı Cemaliye İnan bu anlamlı iş birliği kapsamında bir araya gelerek önemli mesajlar verdiler. 

Küçüközdemir: Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak sevimli dostalarımızı çok önemsiyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcellin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel  Müdürü Murat Küçüközdemir, gonuldenbagliyiz.biz platformuyla ilgili açıklamalarda bulunurken bu projeyi ayrıca önemsediklerinin altını çizdi. Ülkemizde sokaklarda ve bakıma muhtaç çok hayvan olduğuna işaret eden Küçüközdemir bunun üzücü olduğunu söyledi.  Bu projeyi ayrıca önemsediklerini dile getiren Küçüközdemir Turkcell ailesi olarak sevimli dostlarımız bizim için çok önemlidir, o yüzden elimizden geldiğince katkılarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İletişim ve teknoloji alanındaki liderliğin yanında yıllardır birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Küçüközdemir şunları söyledi: Sosyal sorumluluğu dijitale taşıma fikriyle doğan ve gonuldenbagliyiz.biz platformu olarak hayat bulan bu projenin gün geçtikçe başarıya ulaşması gurur vericidir. Yola çıktığımız 8 projenin ardından açılan projeler ve hedefine ulaşan 5 farklı proje ile yüzlerce insanımıza, canlımıza dokunmanın sevincini yaşıyoruz. “İyilik paylaştıkça çoğalır” sloganı taşıyan platformda görüyoruz ki gerçekten iyilikler bağışlarla büyüyor ve birçok insana fayda sağlıyor. Bizler de bu yıl sevimli dostlarımız sokaklarda yaşayan dostlarımız için küçük bir iyilik yapmak istedik. Yeni yılda herkesi böylesi iyiliklere vesile olmaya davet ediyor, herkesin bir kez daha yeni yılını kutluyorum.”

İnan: gonuldenbagliyiz.biz platformu ile hedefimize ulaştık. Yeni hedefimiz yine sokaklarda yaşayan dostlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olacak”

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Saymanı Cemaliye İnan ise görüşmedeki konuşmasında şunları söyledi: Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği olarak Kuzey Kıbrıs Turkcellin hayata geçirdiği bu platformda yer almaktan onur duyuyoruz. Bugün projemizin sayenizde hedefine ulaşmış olması bizler için büyük mutluluk. Çünkü hayvanlar bizim için vazgeçilmezdir. Olar için küçücük katkılar bile çok önemlidir. Fakat ülkemizde çok fazla sokak hayvanı olduğundan ve maalesef gerekli yasalar bu konu için çalışmadığından hem zorlanıyoruz hem de sokakta yaşayan hayvanlarımızın sayısı giderek artıyor. İlgili mercilerin denetimleriyle caydırıcı cezalarla illaki daha farklı şeyler konuşabiliriz fakat henüz o aşamaya gelmiş durumda değiliz. Barınakların kötü ve yetersizliğinden hayvanların kısırlaştırılmasına kadar her türlü konuda mücadelemiz devam ediyor. Az sayıda gönüllüler olarak çabalarımız devam ederken sizin gibi kurumların bize destek çıkması da ayrıca önemlidir. Dernek adına size ve tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine bu duyarlı davranışınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Herkesin yeni yılını içtenlikle kutlarım.”

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