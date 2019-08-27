Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Viyana Doğa Tarihi Müzesi arasinda ortak proje çalişmalari başliyor

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Viyana Doğa Tarihi Müzesi arasında varılan mutabakata göre Kıbrıs Faunasının teşhisi ve sınıflandırılmasına yönelik ortak proje çalışması başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Özden Fuller’in Avusturya’nın Viyana şehrinde yer alan Viyana Doğa Tarihi Müzesi’ne ziyarette bulunarak, Entomoloji Bölümü koleksiyonlarını inceleme ve Entomoji Bölümünde bilim adamlarıyla çalışma imkanı bulduğu belirtildi.

Viyana Doğa Tarihi Müzesi ile Ortak Çalışmalar Başlıyor

Ekolog Doç. Dr. Özge Özden Fuller söz konusu ziyaretin çok faydalı geçtiğini, Viyana Doğa Tarihi Müzesi’nde tüm dünyadan binlerce canlı örneği koleksiyonlarının yer aldığını belirterek, oradaki yöneticiler ve bilim adamlarıyla ileriye yönelik özellikle Kıbrıs Fauna’sının teşhisine ve sınıflandırılmasına ilişkin işbirliği yapma hususunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti. Ocak 2020’den itibaren Viyana Doğa Tarihi Müzesi ile ortak 3 yıllık bilimsel araştırma projesine başlamayı hedeflediklerini belirten Fuller, proje için arazi çalışmaları yürütmeye başladıklarını, proje süresince her iki doğa müzesinden de karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesini öngördüklerini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Dünya Doğa Bilimine Katkı Sağlayacak

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel ise müzenin Kıbrıs adasının doğa tarihi ve botanik değerleriyle ilgili olarak, gelecek nesillere bilgi aktarılmasında ülkemiz için çok önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Salih Gücel ayrıca “Müzemiz yalnızca Kıbrıs Fauna ve Flora’sına ait veya fosiller ve doğal taşlarına ait bir koleksiyon oluşturmayı hedeflememektedir. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi aynı zamanda Kıbrıs’ın Doğası ile ilgili birçok alanda uluslararası bilimsel projeler yürüterek adada yer alan canlıların biyolojisini ve ekolojisini de araştırmayı hedeflemektedir. En nihai hedefimiz ise yapılan bilimsel çalışmaların bilimsel makalelere dönüştürülerek dünya doğa bilimine katkı sağlamasıdır. Bu nedenle uluslararası işbirlikleri bizim için son derece önemlidir” şeklinde konuştu.