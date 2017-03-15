Kıbrıs İçin Yatırım Forumu isimli konferansta konuşacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’a yönelik mali yatırımların arttırılmasını hedefleyen bir forumda konuşma yapmak üzere ABD’ye gidecek.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Invest in Cyprus Form” (Kıbrıs İçin Yatırım Forumu) isimli konferansta konuşmak üzere 20 Mart tarihinde ABD’nin New York kentine gideceğini yazdılar.

Gazete, Anastasiadis’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımıcıs Jonathan Koen, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren büyük bankaların, ENI ve Delek gibi büyük enerji şirketlerinin başkan ve temsilcileri ve birçok yetkili kişinin konuşmalar yapacaklarını vurguladı.

Haberde, Anastasiadis’in ayrıca New York borsasında Kıbrıs günü ilan edilen 21 Mart tarihinde borsanın kapanış gongunu da çalacağı hatırlatıldı.

KASULİDİS İNGİLTERE’DE

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in yarın Londra’da Kıbrıs sorunu ve “Brexit” konulu temaslar gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre Kasulidis yarın, İngiltere’nin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’la bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunu (Brexit) ele alacak.

Gazete, Kasulidis’in ayrıca İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen bir etkinliğe de katılacağını ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı sıfatıyla konuşma yapacağını aktardı.