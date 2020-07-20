Kıbrıs İktisat Bank'ta 'işçi kıyımı'

Covid-19 sürecinde Kıbrıs iktisat Bank'ın, çalışanlarından ciddi oranlarda maaş kesintisine de gittiği öğrenildi. KKTC'nin en büyük yerel Bankalarından olan İktisat Bank Covid-19 sürecinde bazı çalışanlarının işine son verdi.

İşine son verilen çalışanların bankanın eski personeli ve yüksek maaş alan kişiler olduğu öğrenildi. İddialara göre söz konusu çalışanların işine son verilerek çok daha düşük maaşlarla yeni istihdam yapıldığı öğrenildi. Uzun yıllar İktisat Bank'a emek verdikleri halde salgın bahanesi ile işlerine haksız yere son verildiğini iddia eden çalışanlar yaşananlara isyan ettiler.