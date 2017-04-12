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Kıbrıs İlim Üniversitesi bahar turnuvalarında ödüller sahiplerini buldu

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Kıbrıs İlim Üniversitesi bahar turnuvalarında ödüller sahiplerini buldu
Her yıl geleneksel olarak bahar aylarında, Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri arasında düzenlenen “Bahar Turnuvalarında“ galipler belli oldu, ödüller sahiplerini buldu.

Başta Basketbol, voleybol, Futbol, Masa Tenisi ve Golf gibi spor dalları olmak üzere,  satranç  gibi düşünce sporuna ve Tavla, Bilardo Langırt gibi bireysel yetenek ve eğlenceye yönelik dokuz dalda düzenlenen karşılaşmalarda öğrenciler kıyasıya mücadele ettiler.

Çok çekişmeli geçen ve eleme usulüne göre planlanan fikstürler  çerçevesinde gerçekleştirilen Futbol, Basketbol ve Voleybol maçlarında, takımlarda yer alan öğrenciler kadar, tribünlerden onları destekleyen sınıf arkadaşları da büyük heyecan yaşadı.

Turnuvaların dışında özel bir karşılaşma olarak düzenlenen yabancı öğrenciler karması, Türk karması futbol maçında ise heyecan tavan yaptı. Adeta bir milli maç havasında geçen karşılaşma berabere sonuçlandı.

Turnuvaların bitiminde  düzenlenen törende dereceye giren bireysel sporculara ve takımlara madalya ve kupa ve ödüllerini  Kıbrıs İlim  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL verdi.

Sporculara yaptığı konuşmada  öğrencilere büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur” vecizesini hatırlatan  Prof. Dr. Göksel, sporun kişisel disiplini  sağlamada, yaşam kalitesini yükseltmede ve rekabette yengi’yi de yenilgiyi de olgunlukla kabul etmekte önemli rol oynadığını ifade etti.

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