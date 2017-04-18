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Kıbrıs İlim Üniversitesi Hestorex World Health Sport Tourism Congress & Exhibition fuarına katıldı

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Kıbrıs İlim Üniversitesi Hestorex World Health Sport Tourism Congress & Exhibition fuarına katıldı
aklaşık 150 ülke sağlık ve spor turizm ve eğitimcilerinin katıldığı Hestorex World Health Sport Tourism Congress & Exhibition fuarına katılan Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin standı ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.

Çok miktarda ilgili tarafından ziyaret edilen fuarda son derece renkli bir stand kuran Kıbrıs İlim  Üniversitesi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Standı ziyaret eden öğrenci ve veliler Kıbrıs İlim Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Bölümleri hakkında stand görevlilerini soru yağmuruna tuttular. Ziyaretçilere Üniversite ile ilgili Broşür ve sair tanıtım malzemelerinin dağıtıldığı standta  görsel sunumlarla üniversite hakkında bilgi verildi, demostrasyonlar yapıldı.

Kıbrıs İlim Üniversitesinin “ Butik Üniversite “ vasfı nedeni ile yoğun bir ilgi ile karşılaştığını ifade eden yetkililer, gördükleri bu yakınlık ve ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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