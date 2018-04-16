Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden başarıya ödül

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) başarılı öğrencilerini 17-20 ve 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde uygulamalı eğitim için İstanbul Uluslararası Eğitim Kampı’na götürüyor.

“Her Başarı Ödülü Hak eder” düşüncesiyle düzenlenecek kampta öğrencilerin Motivasyon ve Başarı ödülü alarak gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

20 öğrenci belirlendi

Fakültelerarası bölümler ve sınıflarda genel not ortalamaları en yüksek olan, derslere devamlılıkları, kulüp ve okul etkinliklerinde katılımları, okullarına karşı aidiyet duygusu yüksek olması kategorilerinde değerlendirme yapılarak belirlenen 20 öğrenci, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından Ada’da bir ilk olarak başlatılan “Başarı Programı” çerçevesinde İstanbul Teknoloji ve İnovasyon Kampı’na götürülmeye hak kazandılar.

İlk grup öğrenci yarın gidiyor

Eğitim kampına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilk grubu yarın İstanbul’a gidiyor. İkinci grup öğrenciler 24 Nisan ‘da gidecekler.

Uygulamalı eğitim programları

İstanbul’da Teknoloji ve İnovasyon Kampı’na katılan öğrenciler alanlarında ve bölümlerinde Uluslararası Eğitim Kurumları’nda, uygulamalı eğitim programları çerçevesinde yüksek teknolojinin fırsatlarından yararlanarak hem eğitim alma hem de yerinde uygulama şansına sahip olacaklar.

Hedef kendine güvenen gençler yetiştirmek

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada öğrencilere verilen değerin, çocuklarına verdiği değerle eşdeğer

tutarak, deneme ve uygulamalar yapmalarına fırsat vermek suretiyle kendilerinin çözüm üretmesini sağlamak ve kendine güvenen gençler yetiştirmek hedefi ile ödül programlarına devam edileceği vurgulandı.