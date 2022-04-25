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Kıbrıs İpek Koza Festivali 30 Nisan-1 Mayıs Tarihlerinde Yapılacak

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Kıbrıs İpek Koza Festivali 30 Nisan-1 Mayıs Tarihlerinde Yapılacak
Kıbrıs İpek Koza Festivali 30 Nisan-1 Mayıs Tarihlerinde Yapılacak

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen, Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi, 30 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Girne Beldiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan’da stantların açılmasıyla başlayacak festivalin resmi açılış töreni 15.00’da yapılacak. Festivalin ilk gününde, sosyal medya üzerinden, 17.00’de “Yerel El Sanatlarının Sürdürülebilirliği ve İpek Kozası Elişinin yeri” konulu sunum, halk dansları gösterileri, Melek Erdil - İbrahim Çetiner konseri ve Serdar Kavaz konseri yer alacak. 

1 Mayıs Pazar günü ise halk dansları gösterileri, koza el işleri, atölye çalışması , sosyal medya üzerinden ” Kıbrıs Yerel El Sanatları Üretimine ve Yerel Kültürüne Hizmet Edenler “konulu sunum, festival alanında “Dut Ağacının Tarihçesi” konulu sunumun ardından festivalin final konserinde, Yağmur Özerem ve Serhan Candaş sahne alacak.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  festivali, dut ağaçlarının çoğaltılması, korunması, Kıbrıs kültürünün önemli bir parçası olan ipekböceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin yaşatılması yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediklerini kaydetti. 

Covid 19 nedeniyle sosyal medya üzerinden hayat bulan festivalin, bu yıl yeniden dopdolu içeriklerle, Beylerbeyi köyünde yer alacağını dile getiren Güngördü, festival süresince konserler, müzik dinletileri, atölye çalışmaları yanında, İpek ve Koza el işleriyle ilgili sosyal medya üzerinden sunumlar ayrıca dut ağacının tarihçesi konulu sunumun yer alacağını ifade etti. 

Hedeflerinin geçmişte var olan ipekböceği yetiştiriciliği, ipek koza el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması evlerde üretilen ipek koza işlerinin turistlerle daha fazla buluşturulması ve Kıbrıs’a özgü bu el sanatını dünyaya daha fazla tanıtmak olduğunu dile getiren Güngördü, festivalde, sadece İpek Koza işlerinin satışının yapılacağı stantlar açılacağını dile getirdi. 

İpek Koza işlerinin sürdürülebilirliği için İpek böceklerine ve dut ağaçlarına gereksinim olduğunu anımsatan Güngördü, Beylerbeyi ve Girne’de e dut ağaçlarının korunması yaşatılması ve çoğaltılması için çalışma yaptıklarını, festival kapsamında da yeni fidanların dikileceğini söyledi. Festivalin gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür eden Güngördü, festivale tüm vatandaşları davet etti. 

ENGİN

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, festivalde, Kıbrıs kültüründe büyük öneme sahip olan ipek işçiliğinin yaşatılması, ipek böceğinin yetiştirilmesi ve el işine dönüşüne kadar gerçekleşen safhaların, stantlarda görsel olarak ziyaretçilere sunulacağını belirtti. 
Festivalin bu yıl ilk kez Manastır önünde düzenleneceğini belirten Engin, amaçlarının festival dışında köyü ziyaret eden turistleri de festivale çekerek, Kıbrıs kültürünü ülke dışından gelen ziyaretçilere daha iyi bir şekilde sunmak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk kültürünü sonraki nesillere aktarmak açısından bu tür festivallerin devamının önemine vurgu yapan Engin, Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu ve vatandaşları festivale davet etti.

SAHİR

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, toplumların, doğasıyla, barış içinde yaşama becerisini göstererek, kültürüne geleneklerine, değerlerine ve üretimine sahip çıkarak varlığını sürdürebileceğine vurgu yaparak, Yeşil Barış Hareketi’nin Kıbrıs İpek Koza Festivali’ni bu amaçlara katkı sağlamak amacıyla başlattığını dile getirdi. 

Köy muhtarlığıyla iş birliği içinde başlatılan festivalin, Girne Belediyesinin de sürece dahil olmasıyla her geçen gün geliştiğini kaydeden Sahir, festivalin hayat bulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 

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