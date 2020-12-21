Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği 2. Genel Kurulu, Covid-19 önlemleri doğrultusunda online gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve Asbaşkan Türkan Fikretler birlikte yaptıkları sunumda üç yıllık dönemde oldukça önemli akademik ve farkındalık yaratma çalışmalarına imza attıklarını belirterek bu çalışmalara emek veren tüm dernek üyelerine teşekkür ettiler.

RAMİZ: YENİ HEDEFLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Toplumumuzda kadın hastalıkları ile ilgili farkındalığın artırılması, teşhis süresinin kısalması ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilincin artması için çaba harcadıklarını belirten Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, yeni dönemde de devam eden projelerin tamamlanması ve ortaya konulacak yeni projelerle yeni hedefler için çalışılacağını sözlerine ekledi.

YENİ YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULU BELİRLENDİ

Sırası ile Faliyet Raporu ve Mali rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Tüzük değişikliğine ilişkin maddelerin de okunup oylanmasına müteakip dernek organlarının seçimi gerçekleştirildi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu belirlendi.

Yönetim Kuruluna Aysel Rahmioğlu, Dr. Buse Kurtdereli, Çise Miş, Fatma N. Ramiz, Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Pembe Savaş, Siddika Özer Şevket, Tigün Ertanın ve Türkan Fikretler seçildi.

Genel Kurulda Denetleme Kuruluna Damla Fehmi Sertbay, Burç Barın ve Cemal Gündüz, Disiplin Kuruluna ise Esra Plümer Bardak, Fatma Tahsin, Funda Aşardağ, Kutay Ramiz ve Pınar Berk getirildi.

Oylamanın ardından KISAD 2020-2023 projeksiyon faaliyetleri açıklandı ve dernek üyelerinin geçmiş aktiviteler, etkinlikler ve projelerle ilgili görüşlerinin alındığı ve önümüzdeki dönemde yapılacak proje, aktivite ve etkinliklerle ilgili öneri sunabilecekleri bir online anket gerçekleştirildi. Anket sonuçlarını açıklayan Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, tüm değerlendirmelerin ve önerilerin dikkate alınacağını ve yeni dönemde de aynı yüksek motivasyonla çalışacaklarını bildirdi.

17 Aralık Perşembe günü yeni yönetimle yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle belirlendi:

Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz – Başkan

Türkan Fikretler – Asbaşkan

Fatma Nevgül Ramiz – Sayman

Siddika Özer Şevket – Sayman

Pembe Savaş – Yazman

Aysel Rahmioğlu – Faal Üye

Dr. Buse Kurtdereli – Faal Üye

Çise Miş – Faal Üye

Tigün Ertanın – Faal Üye