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Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdi

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Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) projelerine bir yenisini ekledi. 
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdi

2016 yılında Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık durumlarının, hastalık dağılımlarının ve sebeplerinin araştırılması ve veriye dayalı farkındalık çalışmaları yapmak amacıyla kurulan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) projelerine bir yenisini ekledi. 

KISAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Toplumda Adet Algısı projesi sonuçlarından yola çıkarak, yeni adet gören gençlerin adet döngüsü ile ilgili doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve girdikleri bu yeni dönemde oluşan sorularının yanıtlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak adına ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, özellikle, bu konu ile ilgili bilgilere ulaşmak için KISAD tarafından hazırlanan “bilgi paketinin” kolay anlaşılır şekilde hazırlandığını belirtti. KISAD,  ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ ile ergenliğe adımını atan gençlerin vücudlarında yaşanan değişimler konusunda doğru ve anlaşılır bilgi sağlamayı amaçladıklarını ve gençlerin bu yeni döneminin doğal biyolojik bir süreç olduğunun altının çizilmesi gerektiğini belirtti.  Açıklamada, bu alandaki bilinci artırarak, uzun vadede kadın hastalıklarının daha erken teşhisine yapacağı katkıların önemi vurgulandı.

Pakete erişimi kolaylaştırmak için ayrıca bir kampanya düzenleyen KISAD Yönetim Kurulu, toplam 90 “bilgi paketi” için sponsor olan Ramadan Cemil Ltd., Orhan Shevket & Son, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, Necat British College, Metgin Ltd., Önder Mağazaları (Atlex Co.), Wellcare Laboratories, Ortaç Muhasebe, Esra Ercantan ve birçok anonim kalmak isteyen bireysel bağışta bulunan kişilere teşekkürlerini iletti. Bağışlanan paketlerin kız çocuklarına dağıtılmak üzere dernek tarafından SOS Çocuk Köyü, Çağlayan Çocuk Yuvası, Yarı Bağımsız Yaşam Evi ve Mülteci Hakları Derneğine teslim edildiği bildirildi.

Söz konusu projer ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://kisad.org/ilk-adet-bilgi-paketim/ internet adresine veya derneğe 0548 860 1483 numaralı telefondan ulaşılabileceğ de kaydedildi.

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