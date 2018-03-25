  • BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAÇekya'da patlama!

“Kıbrıs Kınası” Adlı Tiyatro Oyununa Büyük İlgi

»
YDK’de Görkemli Bir Kıbrıs Geleneği…
“Kıbrıs Kınası” Adlı Tiyatro Oyununa Büyük İlgi

Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lise Tiyatro Kulübü öğrencileri, “Kıbrıs Kınası” adlı oyunu sahneledi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te izleyiciyle buluşan ve eski düğünlerdeki sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu, Mehmet adlı gencin sevdiği kıza kavuşabilmesi için neler yaşadığının komik öyküsüyle sahnelediği oyunun büyük beğeni topladığı belirtildi. Kıbrıs manileriyle atışmalarının yer aldığı, Kıbrıs türkülerinin seslendirildiği kınada, köy düğünlerinde dağıtılan yemişe kadar hiçbir ayrıntı unutulmadı. Halk Dansları gösterileriyle renklendiren oyun, okul idarecilerinden, öğretmenlerinden, veli ve öğrencilerden tam not aldı.

Okul Müdürü Beğenisini Övgüyle Dile Getirdi

Oyun sonunda Okul Müdürü Işılay Arkan, tiyatro kulübü öğrencilerine ve halk dansları ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, beğenisini ifade etti. Arkan, tiyatro sahnesinde böylesi güzel bir oyunla öğrencilerinin yeteneklerini görmekten son derece mutlu olduğunu dile getirirken, bu tür faaliyetlerin kendileri için de büyük faydası olduğunu, bu kazanımların ileride kendilerine farklı farklı alanlarda başarı olarak döneceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ mezunları, Çeler’in de katılımıyla İzmir'de bir araya geldi25 Mart 2018 Pazar 12:30
  • DAÜ mezunları İzmir’de buluşuyor23 Mart 2018 Cuma 20:04
  • Martfest Kültür ve Sanat Festivali’nde Sanatsal Atölye Çalışması Gerçekleştirildi23 Mart 2018 Cuma 20:01
  • 54. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak23 Mart 2018 Cuma 20:01
  • Okul Öncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Çağdaş Uygulamalar YDÜ’de İrdelenecek 23 Mart 2018 Cuma 20:00
  • Dünya Pi Günü Çeşitli Etkinliklerle YDÜ’de Kutlandı22 Mart 2018 Perşembe 19:52
  • 'Eğitimde İletişim' isimli kitap çıktı...22 Mart 2018 Perşembe 19:45
  • Güzel Türkçe konuşmanın incelikleri LAÜ’de ele alındı22 Mart 2018 Perşembe 19:23
  • LBO tarafından ilkokullara yönelik eğitim konserleri tamamlandı22 Mart 2018 Perşembe 16:58
  • DAÜ ile İTÜ-KKTC ortak sertifika programı düzenliyor22 Mart 2018 Perşembe 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti