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Kıbrıs Konferansı bugün yeniden toplanıyor

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Kıbrıs Konferansı bugün yeniden toplanıyor
Kıbrıs’ta 2 kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm hedefli müzakereler çerçevesinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı bugün İsviçre’de yeniden toplanıyor.

Dağ kasabası Crans-Montana’da gerçekleşecek konferans yerel saatle 10.00’da (KKTC saati 11.00), Le Regent Kongre Merkezi’nde başlayacak.
Ocak 2017’de başlayan ve 5 aylık aradan sonra yeniden toplanacak konferansa, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un yer alacağı konferansa gözlemci olarak katılacak AB’yi ise, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, II. Sekreter Sertaç Güven, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı ile Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Genç, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi üyesi Layık Mesutoğlu ve teknik uzmanlardan oluşan kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

AKINCI’YA İSVİÇRE SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN HELİKOPTER

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, konferans için dün İsviçre’ye gitti.

Cenevre’den Crans-Montana’ya İsviçre Savunma Bakanlığı’nın sağladığı helikopterle giden Akıncı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı resmi açılış yemeğinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Akıncı, konferans öncesinde durum değerlendirmesinde bulundu.

HÜKÜMETİ DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞLU TEMSİL EDECEK

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın davet ettiği siyasi partiler de Crans-Montana’ya gidiyor. Hükümet ortağı partilerden DP’yi Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP’yi ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil ediyor.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dışilişkiler Sorumlusu Milletvekili Armağan Candan; TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler de konferans nedeniyle dün İsviçre’ye gitti.

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