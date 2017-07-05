Kıbrıs Konferansı: Sabah toplantıları iptal edildi

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla İsviçre'nin Crans Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde bugün yapılması planlanan sabah toplantılarının iptal edildiği belirtildi.

Kıbrıs'taki tarafların güvenlik ve garantiler dışındaki çözüm bekleyen konuları müzakere ettiği masa 2 toplantısının Kıbrıs saatiyle 10.00 ile 12.00 arasında yapılması planlanıyordu. Bunu, güvenlik ve garantilerin müzakere edildiği 5'li formatta yapılan masa 1 toplantısı takip edecekti.

Crans Montana'da bulunan Kıbrıs Rum kaynakları, toplantı iptalinin liderler tarafından saat 19.00'da başlayacak masa 2 ve 20.30'da başlayacak masa 1 1 toplantısına hazırlanmak için talep edildiğini belirtti. Ancak Kıbrıs Türk tarafına yakın bir kaynak, talebin Kıbrıs Rum tarafından iç hazırlık maksadıyla talep edildiğini ifade ediyor.