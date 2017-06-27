“Kıbrıs Konferansı” yarın yeniden toplanıyor

Kıbrıs Konferansı, yarın, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yeniden toplanıyor.

BM Genel Sekreteri’nin 4 Haziran açıklaması çerçevesinde gerçekleşecek konferans yerel saatle 10.00’da başlayacak.

Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı konferansta, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen müzakerelerde uzlaşılamayan bütün konular da ele alınacak.

Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere’yi Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve konferansa gözlemci olarak katılacak AB’yi ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek.

Konferansa ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, bugün, Cenevre’deki BM binasında basın toplantısı düzenleyecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de ilerleyen günlerde konferansa katılması bekleniyor.

AKINCI DÜN ADADAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami, konferansa katılmak amacıyla dün adadan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyet ile siyasi parti temsilcileri ve konferansı takip edecek basın mensupları, bugün saat 15.20’de İsviçre’ye gitmek üzere İstanbul’dan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, II. Sekreter Sertaç Güven, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı, Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Hukuk İşler Danışmanı Sülen Karabacak, Dışilişkiler Uzmanı İpek Genç, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi üyesi Layık Mesutoğlu ve teknik uzmanlardan oluşan heyet ise bugün adadan ayrılacak.

HÜKÜMETİ DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞLU TEMSİL EDECEK

Crans-Montana’da devam edecek müzakerelerde hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil edecek.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dışilişkiler Sorumlusu, Milletvekili Armağan Candan; Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) ise Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler de İsviçre’ye gidecek.

“GÜVENLİK VE GARANTİLER” İLK KEZ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mayıs 2015’te başladıkları müzakereler süresince görüşmediği “Güvenlik ve Garantiler” başlığını ilk kez Ocak 2017’de Cenevre’de başlayan konferansta ele aldı.

Garantörlerin, yıllardan sonra ilke kez Kıbrıs için bir araya geldiği konferans, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “hazırlık” talebi yüzünden kısa sürse de taraflar ilk kez bu konferansta, karşılıklı harita önerilerini sundu.

Konferans çalışmaları, siyasi düzeydeki toplantılara ara verilmesinin ardından teknik düzeyde devam etti. Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in, garantör ülkelerin teknokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili pozisyon, beklenti ve endişeleri listelendi.

Liderler, zaman zaman kopsa da Kıbrıs’ta müzakerelere devam ederken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise taraflar ve garantörlerle görüşerek, Mont Pelerin’de tarafların pozisyonlarına ilişkin teknik düzeydeki görüşmenin sonuçları üzerinde çalıştı ve konferansa yönelik ortak bir belge hazırladı.