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Kıbrıs Konferansı'nda karar haftası

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Kıbrıs Konferansı'nda karar haftası
Kıbrıs sorununa 2 eşit kurucu devlet esasına dayanan çözüm sağlamak amacıyla İsviçre Alpleri’nde düzenlenen Kıbrıs Konferansı toplantıları, hafta sonu nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “karar haftası” olarak nitelediği konferansın ikinci haftasında, tarafların,  tüm başlıklarda askıda bekleyen unsurlara ilişkin 5 farklı paket önerisini getirmesi öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konferansı, müzakere değil, karar konferansına dönüştüren girişiminin ardından bugünkü toplantıda, 3 garantör ülkenin ise sadece “Güvelik ve Garantiler” başlığındaki stratejik öneme sahip hususlardaki pozisyonlarının ana çerçevesini maddeler halinde listeleyerek, eş zamanlı BM’ye sunması bekleniyor.

AÇIKTA KALAN HUSUSLAR PAKET HALİNDE BAĞLANTILI ŞEKİLDE ELE ALINIYOR

Ocak 2017’de Cenevre’deki siyasi düzeydeki konferansın devamı niteliğinde 28 Haziran’da başlayan Crans Montana’daki toplantının ilk 4 günü, bir yandan Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katıldığı beşli toplantılar, bir yandan da liderlerin tüm başlıklarda askıda kalan unsurları ele aldığı görüşmeler şeklinde sürdü.

Kıbrıs’taki tarafların hem kendi aralarında, hem de garantörlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesiyle, “Güvenlik ve Garantiler” ile diğer 5 başlıkta açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı önerisi yapıldı.

“YAKINLAŞ-KAZAN” YAKLAŞIMI

Liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların ardından garantörlerle ayrı ayrı görüşen Guterres’in önerisi üzerine garantörlerle liderlerin Cuma akşamı bir araya geldiği yemekli çalışma toplantısında tüm taraflar “yakınlaş-kazan” yaklaşımına onay verdi.

Tarafların farklı hususlardaki yakınlaşma adımlarıyla hızlı ilerleme elde edilmesine yönelik yeni yaklaşım, bir al-bir ver klasik müzakere anlayışını rafa kaldırıyor. Yeni yaklaşım, taraflar birbirlerine makul ölçüler içinde ne kadar yakınlaşırsa, o kadar kazanım elde etmelerini mümkün kılacak.

DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞLU SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konferans nedeniyle Crans-Montana’da bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileriyle, toplantılardaki gelişmelere bağlı olarak, değerlendirme toplantıları yaptı.

Bazılarında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğun toplantıların ilki, ilk gün çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yapılmıştı. Akıncı, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıya,  Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Armağan Candan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Zeki Çeler ve UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle ikinci toplantısını, tarafların tüm konuları paket halinde ele almayı kabul ettiği üçüncü günün akşamı yaptı. Akıncı ve Çavuşoğlu, 3 saat süren akşam yemeğinden sonra bir araya geldiği Denktaş, Ertuğruloğlu ve siyasi parti temsilcilerine bilgi verdi.

AKINCI HAFTA SONU YOĞUN GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konferans toplantılarına ara verilen cumartesi öğleden sonrası ve Pazar gününü yoğun bir toplantı trafiği ile geçirdi.

Akıncı, hem Türkiye Dışişleri Bakanı, hem müzakere heyeti, hem de siyasi partilerle görüşme yaptı.

Konferansın ilk haftası her gün baş başa görüşme yaptığı Mevlüt Çavuşoğlu ile cumartesi ve Pazar günü de toplantı yapan Akıncı, Pazar sabahı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yeniden değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca garantör ülke İngiltere’nın Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile 27 Haziran’da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ise 30 Haziran’da ikili görüşme yaptı

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