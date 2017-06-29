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Kıbrıs Konferansı'nda Türkiye'den yeni öneri

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Kıbrıs Konferansı'nda Türkiye'den yeni öneri
NTV'nin iddiasına göre görüşmelerde Türkiye; yeni federal yapı, güvenlik ve garantiler konusunda öneriler sundu.

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için taraflar bir kez daha İsviçre'de bir araya geldi.

Krans Montana'daki görüşmelere Türk ve Rum taraflarının yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Zirvede Türkiye, garanti anlaşmalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Yunanistan ve Rumlara karşı ilk kez bir öneri sunduğu iddia edildi.

NTV'nin elde ettiği bilgiye göre öneride, mevcut garanti anlaşmasının, Türk ve Rum kurucu devletlerinin eşitliği temelinde oluşacak yeni bir federal yapıya göre revize edilmesi fikri yer aldı. Bu çerçevede bölgede izleme komitesi kurulması önerildi.

Federal anayasa ve kurucu devlet anayasalarının işleyişinin garanti altına alınması da öneriler arasında. Buna göre her şey yolunda giderse Ada'daki asker sayısı garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Türkiye'nin sunduğu bu öneriler için Rum ve Yunan tarafı bir günlük süre istedi.

Konferansın basına kapalı açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Kıbrıs Türk halkının güvencesini Türkiye olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs'ta Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararının Kıbrıs Türk halkında tehdit algısı oluşturduğunu ifade etti.

Akıncı, uluslararası örgütlerin savaş ve çatışmaları sonlandırıp barışı sağlama konusundaki performansının yetersiz olduğunu da vurguladı.

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