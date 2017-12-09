"Kıbrıs konusunda esas aktörler burada yaşayanlardır"

9 Aralık 2017 tarihli Detay'ın manşeti...

ÖNEMLİ OLAN ADALILARIN İSTEDİĞİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunun esas aktörlerinin burada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olduğunu ve onların istekleriyle arzularının önemli olduğunu söyledi. Akıncı, “Asıl önemi olan bu topraklarda yaşayanların ne istedikleridir.. Türkiye ve Yunanistan bu istence ancak yardımcı olabilir. Bunun akıldan çıkarılmaması gerek” dedi.

ERDOĞAN'IN ATİNA ZİYARETİ İYİ GELİŞME

Türkiye Cumhurbaşkanın 65 yıl sonra Atina’yı ziyaretinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi olması hepimiz için önemlidir. Sadece Türk ve Yunan halkları için değil, Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları için de son derece iyi bir gelişme” dedi.