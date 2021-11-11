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Kıbrıs Konusunun Seçimlerde “Umut Tacirliğine” Malzeme Yapılmasından Vazgeçilsin

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Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Konusunun Seçimlerde “Umut Tacirliğine” Malzeme Yapılmasından Vazgeçilmesi Çağrısında Bulundu
Kıbrıs Konusunun Seçimlerde “Umut Tacirliğine” Malzeme Yapılmasından Vazgeçilsin

 Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Rumlar ile olanaksız olan bir anlaşmayı Kıbrıs Türk halkının haklı davasına zarar vermek pahasına seçimlerde ‘umut tacirliğine’ malzeme yapmaktan vazgeçilmesi için” siyasi partilere çağrı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, Uluslararası Hukuk’un ve Antlaşmaların Kıbrıs Türklerine tanıdığı Deniz ve Doğal Kaynaklar üzerindeki haklar kapsamında Akdeniz’deki Hidro Karbon haklarını da gaspetmek amacıyla Atina’da konferans organize eden Kıbrıslı Rumlar ile bir anlaşma umudunun hayalperestlik olduğu ileri sürüldü.

Kıbrıslı Türklerin Akdeniz’deki Hidro Karbon yatakları üzerinde haklarını Kıbrıs sorununun bir parçası olarak aralarında paylaşma ihtirasına düşmüş olan bu ülkelerin alenen uluslararası hukuku çiğnemelerine kayıtsız kalmaması ve müdahalede bulunması için Derneğin BM Genel Sekreteri Antonio Gutrerres’e önemle çağrıda bulunduğunu belirten Işık, BM Genel Kurulu kararlarından sonra 1976'da yürürlüğe giren iki İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan "Bütün halklar, doğal kaynaklarından ve zenginliklerinden serbestçe yararlanırlar. Bir halk hiçbir durumda öz geçim kaynaklarından yoksun bırakılmayacaktır"  hükmünün Kıbrıslı Türklerin haklarını tescil etmekte olduğunu kaydetti.

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