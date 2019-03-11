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Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük için taziye mesajı

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Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük için taziye mesajı…
Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük için taziye mesajı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde görev alan bir mücahit, Erenköy gazisi, siyasi parti başkanı, milletvekili, Bakan ve UBP Genel Başkanı olduğu dönemde Başbakan olarak yaşamı boyunca halka, devlete verdiği çeşitli hizmetleriyle, siyasal tarihte unutulamayacaklar arasında yer alacağını ifade edildi.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Küçük’ün kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Anısı sonsuza kadar yaşayacak, hizmetleri halkımızın kalbindeki yerini koruyacaktır. 
İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet, başta Saygıdeğer Eşi olmak üzere bütün yakınlarına ve KKTC halkımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Mekânı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.” ifadelerine yer verildi.

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