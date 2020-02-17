“Kıbrıs Lgbtı Hareketi Aktivizm, Hukuk Ve İki Kesimdeki Değişim” Konulu Sunum Cuma Günü Ticaret Odası’nda

Friedrich Ebert Vakfı desteğiyle hazırlanan “Kıbrıs LGBTİ Hareketi: Aktivizm, Hukuk ve İki Kesimdeki Değişim” konulu raporun sunumu için toplantı düzenleniyor.

Friedrich Ebert Vakfı ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin düzenleyeceği halka açık sunum, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın ve Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp’in de katılımıyla 21 Şubat Cuma günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Dizdarlı, Kremp ve Kıbrıs Friedrich Ebert Vakfı Yöneticisi Hubert Faustmann’ın açılış konuşmalarının ardından raporun sunumunu LGBTI+ hakları savunucuları Enver Ethemer, Okan Bullici, Nayia Kamenou ve Costa Gavrielides gerçekleştirecek.

Sunumun ardından Kadından Yaşama Destek Derneği aktivisti Mine Atlı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın raporla ilgili yorumlarına yer verilecek.

Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü ve resepsiyon yer alacak.

Halka açık sunumun Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Alman Frederik Erbert Vakfı desteği ile Demokrasi ve İnsan Hakları başlığı altında hazırlanan “Kıbrıs LGBTİ Hareketi: Aktivizm, Hukuk ve İki Kesimdeki Değişim” raporunda, LGBTI hakları konusunda çatı örgüt olan ILGA Europe’un Gökkuşağı Endeksi içerisindeki kriterleri temel alınarak her iki kesimde de LGBT hakları bağlamında mevcut yasal çerçeve ve bu yasal çerçevede uluslararası standartlar ve ilkelere göre eksikliklerin ne olduğu analiz edildi.

Raporun LGBTI hakları alanında atılması gerekli adımlar ve yasal değişiklikler öneriler getirip, yasal eksiklikleri ortaya koyduğu ve bu konularda öneriler getiren bir çerçeve sunduğu kaydedildi.