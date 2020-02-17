  • BIST 121.050
  • Altın 307,161
  • Dolar 6,0397
  • Euro 6,5508
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

“Kıbrıs Lgbtı Hareketi Aktivizm, Hukuk Ve İki Kesimdeki Değişim” Konulu Sunum Cuma Günü Ticaret Odası’nda

» »
“Kıbrıs Lgbtı Hareketi Aktivizm, Hukuk Ve İki Kesimdeki Değişim” Konulu Sunum Cuma Günü Ticaret Odası’nda
“Kıbrıs Lgbtı Hareketi Aktivizm, Hukuk Ve İki Kesimdeki Değişim” Konulu Sunum Cuma Günü Ticaret Odası’nda

Friedrich Ebert Vakfı desteğiyle hazırlanan “Kıbrıs LGBTİ Hareketi: Aktivizm, Hukuk ve İki Kesimdeki Değişim” konulu raporun sunumu için toplantı düzenleniyor.

Friedrich Ebert Vakfı ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin düzenleyeceği halka açık sunum, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın ve Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp’in de katılımıyla 21 Şubat Cuma günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Dizdarlı, Kremp ve Kıbrıs Friedrich Ebert Vakfı Yöneticisi Hubert Faustmann’ın açılış konuşmalarının ardından raporun sunumunu LGBTI+ hakları savunucuları Enver Ethemer, Okan Bullici, Nayia Kamenou ve Costa Gavrielides gerçekleştirecek.

Sunumun ardından Kadından Yaşama Destek Derneği aktivisti Mine Atlı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın raporla ilgili yorumlarına yer verilecek.

Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü ve resepsiyon yer alacak.

Halka açık sunumun Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Alman Frederik Erbert Vakfı desteği ile Demokrasi ve İnsan Hakları başlığı altında hazırlanan “Kıbrıs LGBTİ Hareketi: Aktivizm, Hukuk ve İki Kesimdeki Değişim” raporunda, LGBTI hakları konusunda çatı örgüt olan ILGA Europe’un Gökkuşağı Endeksi içerisindeki kriterleri temel alınarak her iki kesimde de LGBT hakları bağlamında mevcut yasal çerçeve ve bu yasal çerçevede uluslararası standartlar ve ilkelere göre eksikliklerin ne olduğu analiz edildi.

Raporun LGBTI hakları alanında atılması gerekli adımlar ve yasal değişiklikler öneriler getirip, yasal eksiklikleri ortaya koyduğu ve bu konularda öneriler getiren bir çerçeve sunduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak17 Şubat 2020 Pazartesi 10:01
  • Gazimağusa-İskele yolunda 2 kaza!17 Şubat 2020 Pazartesi 09:58
  • İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bugün çaldı17 Şubat 2020 Pazartesi 09:56
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!17 Şubat 2020 Pazartesi 08:46
  • Tatar: Kıbrıs’ta güvenli bir gelecek için Türkiye’nin garantörlüğü şart16 Şubat 2020 Pazar 21:36
  • Sürpriz Yumurtadan Uyuşturucu Çıktı16 Şubat 2020 Pazar 19:20
  • Son Akşam Yemeğinde Garantiler Konuşuldu16 Şubat 2020 Pazar 19:13
  • Nikolas Papadopulos “Her Türlü Taksim Düşüncesine Karşıyız”16 Şubat 2020 Pazar 19:09
  • Savaşan: “Tatar Cumhurbaşkanlığı’nda ne yapacağını uygulamalı olarak gösteriyor”16 Şubat 2020 Pazar 17:56
  • Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde çalışan kişi hayatını kaybetti16 Şubat 2020 Pazar 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti