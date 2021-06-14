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“Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı

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“Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı
“Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı

“Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı

 “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun tarafında açıldı.

Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılan Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” sergisi 20 eserden oluşuyor. Lefkoşa ve Girne’nin tarihi bölgelerini resmeden sanatçının eserlerinde detaylar ön plana çıkıyor. Asgat Dinikeyev’in zamanın çağrıştırdıklarını resmettiği “Zaman Şiiri” sergisi de yine 20 eseri bir araya getiriyor. Açılışı yapılan sergiler 25 Haziran’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Yakın Doğu Oluşum Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul birer konuşma yaptı.

Olgun Amcaoğlu: “Her sanat eseri KKTC’nin geçmişinden geleceğine kurulan bir köprüdür.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmasına, sanatsal etkinlikler ve sanat eserlerinin KKTC’nin geçmişinden geleceğine kurulan bir köprü olduğunu vurgulayarak başladı. “KKTC ve Girne’nin eski siluetlerinin buradaki sanat eserlerine dökülmesi, gelecekte çocuklarımızın geçmişi ve ülkemizin geçirdiği evreleri çok farklı bir perspektiften görmesini sağlayacak” diyen Bakan Amcaoğlu, başta sanatçılar Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Bilim ve sanatı barındımayan ülkelerin gelişemez, büyüyemez ve benliğini yitirir.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konukları selamlayarak başladığı konuşmasında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 371’inci serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Salihoğlu, bilim ve sanatın değer görmediği yeri terk ettiğini, birbirinden ayrılmayan bu iki unsuru barındımayan ülkelerin gelişemediğini, büyüyemediğini ve benliğini yitirdiğini olan söyledi.

Bu bağlamda Yakın Doğu Oluşumunun örnek bir tutum izlediğini kaydeden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kıbrıs Türk halkının yükselmesi için sürekli çalışan Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Suat İrfan Günsel ve aile bireylerinin uğraşlarının çok büyük övgüye ve saygıya değer olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Salihoğlu, sanat aracılığıyla ülkemizi dünyaya tanıtmanın toplumumuza yapılan hizmetlerin başında geldiğini söyleyerek “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” başlıklarının çağrıştırdıklarına değindi ve  her iki sanatçının eserlerini muhteşem olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 371’inci sergisini sanatseverlerle buluşturuyouz.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” adlı sergilerini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisinde siz sanat sevdalıları ile buluşturmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

Yakın Doğu Oluşumunun, sanat eserlerini koruma, üst düzey mekansal tasarımlar gerçekleştirme ve özellikle çok yetkin müzeler oluşturmada öncülük yaptığının altını çizen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Özkul “Yakın Doğu Oluşumu olarak toplumun hizmetine sunduğumuz müzelerimize yenilerini eklemek için çalışmaya devam etmekteyiz. Bunlar arasında Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ile Denizcilik Tarihi Müzesi yer alıyor. Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Teal Gemisinin seçilmiş olması müzeciliğe, tarihe ve vefa duygusuna verdiğimiz önemin açık bir örneğidir” ifadesini kullandı.

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