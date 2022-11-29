Kıbrıs Medya Grubu satıldı, Kanlı Genel Yayın yönetmeni oluyor

Kıbrıs Medya Grubu’nda satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından; BRT’den emekli Özer Kanlı’nın Genel Yayın Yönetmeni olması kesinleşti.

Kıbrıs Medya Grubu’nda satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından; BRT’den emekli Özer Kanlı’nın Genel Yayın Yönetmeni olması kesinleşti.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Medya Grubu’na giden Kanlı’nın görevi devraldığı belirtildi. Satış işlemleri ile ilgili son engeller de ortadan kalkarken, ilk iş uzun süredir grupta tepe yöneticisi olarak çalışan Hasan Hastürer’in işine 1 Aralık 2022 itibarı ile son verildi.

Adada yatırımı bulunan bir grup Türkiye vatandaşı yatırımcı tarafından satın alındığı öğrenilirken, satışla ilgili açıklama önümzüdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. HaberKıbrıs