Kıbrıs Medya Grubu satışı çıkmaza girdi

Kıbrıs Gazetesi, radyo televizyon, Kıbrıs gazetesi amblemi ile birlikte Türkiye’deki bir sermaye grubuna satış pazarlıkları son aşamaya geldi.

AKSA Enerji’nin de içinde bulunduğu bir grubun satış için Asil Nadir’e 5 milyon dolar teklif etti.

Satış pazarlıklarını ise bizzat Asil Nadir’in eşi Neriman (Bedri) Nadir yönetti.

Kıbrıs Medya Grubu’nun bir çok unsuru çeşitli bankalara ve Asil Nadir’in batak bankası nedeniyle Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na ipotekli.

Satış için, kısa bir süre önce Kalkınma Bankası’na 11 milyon TL ödeme yapan ve oradaki ipotekli mallarını boşa çıkaran Nadir ailesi, beklenmedik bir engelle karşılaştı.

KKTC Merkez Bankası, Kalkınma Bankası’ndan boşa çıkan koçanlara, bankaya olan borçlara karşılık el koydu.

Buna rağmen, yıllardır TMSF’ye ödenmeyen borçlar nedeniyle ortaya çıkan yüksek borca karşılık, hem gazete üzerindeki hem de gelen koçanlar üzerindeki ipotek kalkmadı.

Neriman (Bedri)- Asil Nadir çiftinin tüm çabalarına rağmen, yüksek borçlar nedeniyle gazete üzerindeki ipotekler kaldırılamadı.

TMSF, bu nedenle medya grubunun satışına şimdilik onay vermedi. Nadir ailesi, konuyla ilgili hükümeti devreye koymaya çalışsa da, Başbakan Ünal Üstel’in satış sürecinde yasal sürecin dışına çıkılmaması talimatı verdiği öğrenildi.

Personelin uzun süredir sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı yapılmazken, maaş ödemelerinde de aylardır sıkıntı yaşandığı biliniyor.

Her fırsatta, “Kıbrıs gazetesi, halkındır” ifadesi kullanan Asil Nadir’in maddi zorluklar nedeniyle satışa onay vermek zorunda kaldığı, eşi Neriman Nadir’in ise satış için yoğun çaba harcadığı belirtildi.