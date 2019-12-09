Kıbrıs Medya Grubu’nda istifa depremi

Kıbrıs Medya Grubu’nda Genel Yayın Yönetmeni olarak hizmet veren Sürekli Basın Kartı sahibi Ali Baturay ile iki yıldır kurumun yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Emin Akkor Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir’e istifasını verdi.

Baturay’ın sadece görevlerinden değil, kurumdan da istifa ettiği öğrenildi. Ali Baturay’ın istifa kararı almasının ardından yaklaşık iki yıldır kurumun yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Emin Akkor da Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir’e istifasını sundu.

Nadir’in istifaların cumhurbaşkanlığı seçim sonuna kadar askıya alınması isteği, Baturay ve Akkor tarafından reddedildi.

Yasal çalışma sürecini tamamlamak isteyen Baturay’ın yazılı olarak da istifasını kurum yönetimine sunduğu belirtildi. Kıbrıs Türk basınına yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Ali Baturay, daha önce de Halkın Sesi ve Yenidüzen Gazeteleri’nde yöneticilik yapmıştı.

Baturay’ın yeni dönemde, meslek hayatına hangi kurumda nasıl devam edeceği yönünde bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında. Kıbrıs Medya Grubu’nda yeni üst düzey yönetimin nasıl oluşacağı ise bilinmiyor. Beklenmedik istifaların ardından Asil Nadir’in bazı isimlerle görüşme yapmaya başladığı, Ocak ayı itibarı ile medya grubunun yeni yönetimi ile yoluna devam edeceği belirtildi.

Baturay ve Akkor istifalarının ardından, Aralık ayı sonunda tamamen görevlerinden ayrılacak.