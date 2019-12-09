Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var
İşte o açıklama;
KAMUOYUNA DUYURU
Bugün internet medyasında çıkan haberler üzerine, açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
21 yıldır görev yaptığım KIBRIS Gazetesi’nden bazı sağlık sorunlarım nedeniyle ayrılma kararı aldığım doğrudur, ancak hemen kapıyı çıkıp gidiyor değilim.
Kurum yönetimi tarafından yeni bir düzenleme ve görevlendirme yapılana kadar görevimin başında olduğumu kamuoyuna bildiririm.
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