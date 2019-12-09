  • BIST 108.786
  • Altın 272,966
  • Dolar 5,8068
  • Euro 6,4287
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var

» »
Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var
Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var

Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var

İşte o açıklama;

KAMUOYUNA DUYURU

Bugün internet medyasında çıkan haberler üzerine, açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
21 yıldır görev yaptığım KIBRIS Gazetesi’nden bazı sağlık sorunlarım nedeniyle ayrılma kararı aldığım doğrudur, ancak hemen kapıyı çıkıp gidiyor değilim.
Kurum yönetimi tarafından yeni bir düzenleme ve görevlendirme yapılana kadar görevimin başında olduğumu kamuoyuna bildiririm.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz avlanma, 2 tutuklu!09 Aralık 2019 Pazartesi 16:10
  • Trodos'a ilk kar düştü! (VİDEO)09 Aralık 2019 Pazartesi 15:38
  • Yasadışı avlanan iki kişiye suç üstü09 Aralık 2019 Pazartesi 15:29
  • Kira yüzünden ev arkadaşını bıçaklayıp ağır yaraladı09 Aralık 2019 Pazartesi 15:17
  • Meclis'teki bütçe görüşmeleri sürüyor09 Aralık 2019 Pazartesi 15:08
  • Arıklı: “Bazı bütçeler ciddi şekilde kısıtlandı”09 Aralık 2019 Pazartesi 15:02
  • Medya Etik Kurulu, Halkın Sesi Gazetesi’ni uyarma kararı aldı09 Aralık 2019 Pazartesi 14:44
  • Özersay: “Kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi için atılacak adımlara herkes sahip çıkmalı”09 Aralık 2019 Pazartesi 14:33
  • Tatar: "Türkiye’ye bağımlılığımız her geçen gün azalıyor”09 Aralık 2019 Pazartesi 14:11
  • Sahte seyahat belgeleriyle yakalandılar09 Aralık 2019 Pazartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti