Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2021’e 401’inci sergisi ile veda etti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2021’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılan 401’inci sergisi ile veda etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2021’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılan 401’inci sergisi ile veda etti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 401’inci sergisi ile 2021’e veda etti. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 27 eserden oluşan "Kişisel" adlı sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergi açılışında Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’e Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Gümüş Anahtar Ödülü” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi. Sanatçının, tuval üzerine yağlı boya çalışmalardan oluşan “Kişisel” sergisi 10 Ocak 2022’ye kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sergi açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Sanatçı, sanatın özgür ruhunu resmedebilmek için özgürce düşünebilmeli. O rahatlık ve hürriyet içinde olabilmeli.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 401’inci sergisinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına sanatçı akademisyen Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’i tebrik ederek başladı. Bakü doğumlu sanatçı ile 1960’ta aynı yıl doğduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu ve ilerleyen günlerde sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerle ikili ilişkilerin daha güzel yerlere geleceğine inandığını söyledi.

“Sanatçı, sanatın özgür ruhunu resmedebilmek için özgürce düşünebilmeli. O rahatlık ve hürriyet içinde olabilmeli” diyen Ersin Tatar, “İnanıyorum ki, Kıbrıs Moder Sanat Müzesi, sahip olduğu zengin sanat koleksiyonunu, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçıların da imza attığı eserlerle daha da büyütecek” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşadığı siyasi sıkıntılara rağmen önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Son iki yılda pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen üretmeye devam ettik. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde birçok faydalı işler ve girişimler yapıldı” dedi.

2022 yılı için iyi dileklerini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “2022’de tüm problemlerden uzaklaşıp daha çok üreteceğiz. Vizyonumuzu daha da ileriye götürebilmek için hep birlikte çalışacağız. Sadece Kuzey Kıbrıs’a değil tüm dünyaya hizmet düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “2021’de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden sanatla birlikte gücünü bilimden alan pek çok proje de dünya ile buluştu.”

Konuşmasına, “Koca bir yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve bugün yılın son sergisinin açılışında bir kez daha bir aradayız. Açılışını yapacağımız sergi aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde yaklaşık 3 yılda açılan 401’inci sergi olma özelliği taşıyor” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde sanatsal üretimlerine devam eden tüm sanatçıların tek amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük sanat merkezlerinden birine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Oluşumu Müzelerinin zengin koleksiyonlarına değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Başta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere, Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve Günsel Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve çağdaş sanatı tarihle bütünleştiren bir anlayışla oluşturulan koleksiyonların büyüklüğü 100 bin parçayı aşıyor” dedi.

Yılın son sergisi olması dolayısıyla 2021’i de değerlendiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “2021’de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden sanatla birlikte gücünü bilimden alan pek çok proje de dünya ile buluştu” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile koruyucu burun spreyi Olirin’i KKTC ve Türkiye’de kullanıma sunduklarını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL ise Londra’da düzenlenen elektrikli otomobil fuarı London EV Show’da dünya ile buluşarak, KKTC’mizin bayrağını dünya devlerinin arasında dalgalandırarak bizlere ve bütün Kıbrıs Türk toplumuna büyük bir gurur yaşattı” ifadesini kullandı.

2021’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşları Times Higher Education ve AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, akademisyenlerinin bireysel başarılarına da değindi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Hocalarımızın yüksek etki derecesine sahip nitelikli yayınlarda yer alan makale sayısı ise bu yıl 1.500’ün üzerine yükseldi. Öğretim üyesi başına düşen makale sayısı da 2’nin üzerinde gerçekleşti” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasını “Büyük bir umut ve mutlulukla karşıladığımız 2022’nin başta COVID-19 salgınının nihayete erdiği, sağlıkla ve ülkemizi geleceğe taşıyacak nice başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum” temennisi ile noktaladı.