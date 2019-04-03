Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Görsel Şölene Devam Ediyor

Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Elif Tunçel ile Ediz Tunçel’in fotoğraf albümlerinden seçilerek sulu ve yağlı boya efektleriyle yeniden resmedilen 130 fotoğraf ve resimden oluşan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinden özel efektli foto-resimlerin yer aldığı “Köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-Resim Sergisi”nin ikincisi niteliğinde olan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto-Resim Sergisi”, 5 Nisan 2019 Cuma Günü saat 10.00’da Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.

Elif Tunçel ve Ediz Tunçel’in Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinde çekilen ve ülkemizin doğal, kültürel, insani ve tarihi değerlerini yansıtan fotoğraflarından seçilerek özel efektlerle oluşturulan Kuzey Kıbrıs Karma Foto-Resim Sergisi’nde, Elif Tunçel’in 90, Ediz Tunçel’in 40 foto-resmi yer alacak. Yakından bakıldığında resim, uzaktan bakıldığında ise fotoğraf izlenimi uyandıran foto-resimler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sağladığı imkanlarla sanatseverlerin beğenisine sunulan ikinci foto-resim sergisi olma özelliğine sahip.

Bir Çok Sanat Eserini Bünyesinde Barındıran Tek Üniversite…

2010 yılından itibaren fırsat buldukları zamanlarda ülkemizin her köşesini gezerek fotoğrafladıklarını dile getiren Elif Tunçel, “Bu arşivden seçilen bazı kareler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu kareler çekilirken bir hobimizi gerçekleştiriyorduk. Bugünse bu hobinin eserlerine değer veriliyor, paylaşılıyor, sergileniyor, gelecek nesillere aktarılmak üzere arşivleniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bu bakımdan sanatçılara, eserlerine ve ülke kültürüne çok büyük bir katkıda bulunuyor, gelecek nesillere paha biçilmez değerde bir miras hazırlıyor. Muhtemelen şu anda dünyada bünyesinde bu kadar çok sanat eserini barındıran ve sergileyen bir başka üniversite daha yoktur” şeklinde konuştu.

Ediz Tunçel: “Kısa Sürede Akıl Almaz Boyutlarda Bir Sanat Eserleri Koleksiyonu Yaratıldı...”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir yıldan daha kısa bir süre içinde Kıbrıs Türkü’nün 450 yıllık tarihinde yapılamayan bir ilke imza attığını dile getiren Ediz Tunçel, kültürümüze yakın coğrafyalardan gelen yüzlerce sanatçının binlerce eserine ev sahipliği yaptığını söyledi. Tuncel, “Bu kadar kısa bir süre içinde akıl almaz boyutlarda ve değerde bir sanat eserleri kolleksiyonu yaratıldı. Bir sanatçının en büyük beklentisi yarattığı eserinin değer bulması, takdir edilmesi, paylaşılması, gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu da şu anda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sağladığı imkanlarla mümkün oluyor” dedi.