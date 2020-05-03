Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Nurlan Kebek Uulu'dan “Av Sahnesi” adlı eser

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Nurlan Kebek Uulu, koronavirüs günlerinde insan ile doğanın uyum içinde yaşamasını tasvir ederek “Av Sahnesi” adlı eserini sanatseverlerle paylaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte resim, seramik, baskı resim sanatçılarının yanı sıra salgın ile mücadeleye heykel sanatçıları da destek vermeyi sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı Nurlan Kebek Uulu, ortaya çıkardığı “Av Sahnesi” adlı heykelinde, bazı noktalara dikkat çekmek isteyerek; İnsan ile doğanın uyum içinde yaşaması, faunaya karşı saygı, gelecek kuşakları kurtarmak için bir fedakarlık gibi noktaları vurgulamaya çalıştı. Sanatçı, heykelin eskimiş görünüşü ile; temel bilgilere geri çağrı, köklerine geri dönmek, eylemlerinden ve sonuçlarından sorumlu olunması, etrafımızdaki çevreye kibar davranılmasını anlatmıştır. Sanatçı Nurlan Kebek Uulu bunları günümüzün en önemli noktaları olarak ifade ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından yapılan açıklamada hergün ayrı bir sanatçının farklı bir eserini, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi değişik bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Nurlan Kebek Uulu kimdir?

14 Eylül'de Kırgızistan'da doğdu. 1996 yılında 14№ sanat okulunda okudu. 2001 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi'nden heykel bölümünden mezun oldu. 2007 yılından beri Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1997'den beri ulusal ve uluslararası heykel sergilerine ve sempozyumlara katılmaktadır. Çeşitli heykellerin ve anıtların sanatçısıdır:

1999 - “Efsane”, taş, dolomit. Bişkek şehrinde dikilidir.

2004 - “Annelik”, bronz, çelik.

2000 - Oş şehrinde dikilen dolomit taştan yapılan “Yuva”adlı çalışması.

2001 - heykel "Dolon Khan" taş, kireç taşı

2008 - bronzdan "Süvari" çalışması.

2009 - bronzdan “Uyanış” çalışması.

2014 - bronzdan “C. Aitmatov Anıtı” çalışması.