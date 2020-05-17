Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Talgat Zhumagulov, koronavirüs salgını ile verilen mücadeleyi “Dünyanın dört tarafı” adını verdiği heykel ile anlattı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için korona günleri ve tecrit sürecini anlatmaya çalışan sanatçılar resim, heykel, seramik, grafit, baskı resim sanatıyla anlatmayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Talgat Zhumagulov; “Bu kompozisyonda sanatçının ana düşüncesi alandır. Günlük hayatında seyahat ederken kuzey, güney, doğu ve batı yatay dönüm noktalarını kullanıyoruz. Bu durumda onları birbirlerine karşı çıkarıyoruz. Bu nedenle heykelde dört delik kavisli ve gömme çerçevelere sahiptir. Heykelin dikey hacmi ters yönde paralel tekrarlama ile çoğaltıp dünyamızın düalitesini gösteriyor” ifadelerini kullandı

Talgat Zhumagulov kimdir?

1987 yılında Kazakistan Semey şehrinde doğdu. 2002-2006'da Abay İnsancıl Koleji'nde okudu. 2007-2012 yılları arasında T.K. Zurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nde okudu.

Yaratıcı etkinliklerin katılımcısıdır:

2008 - Almatı'daki uluslararası "Delphic Games" festivalinde III yer aldı.

2009 - "Bağımsızlık Günü" sergisinde III yer aldı

2010 –Moskova şehrinde düzenlenen Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerinin öğrencileri arasında Uluslararası Sempozyuma katıldı

2013 - Almatı şehrinde düzenlenen uluslararası kar ve buz Sempozyumu “Sekiz Göl”.

2014 - St. Petersburg şehrinde düzenlenen uluslararası buz festivali "Buz Masalı"

2015 - Uralsk "Şehir Günü" kenti için taş sempozyumun katılımcısıdır.

2015 - Almatı şehrinde düzenlenen, tarzın yeniliği için Kazak Hanlığı'nın 550 yıılına adanmış sergide, onur madalyaya layık görüldü.

2015 - Khorgos şehrinde düzenlenen uluslararası buz ve kar festivaline katıldı

2016 – Cholpon-ata şehrinde düzenlenen ‘Uluslararası kum heykeller festivali’ “Issyk-Kul'ın altın kumu”. II yer aldı

2018 – Almatıdaki ‘Santo - Reception House’ tarafından düzenlenen heykelsi projeler sergisine katıldı.

2018 - Almatı Sanat Merkezi,nde düzenlenen , Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin 85. Yıldönümüne adanmış , “Kazakistan Heykeli” sergisine katıldı

2018 – Almatı’daki A.Kasteev Devlet Sanat Müzesinde düzenlenen “Enerji. Gençlik. Sanat ” uluslararası genç sanatçı yarışmasına katıldı.