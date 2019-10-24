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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan, dört kişisel ve beş karma, toplam 227 eserden oluşan 9 sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Ordu Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış ve Yasemin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'un eserlerinden oluşan karma sergi, Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'a ait 2 farklı kişisel sergi, Alman sanatçılar Gabriele Schaffartzık Kleffmann, Folke Lindenblatt Kretzschmar ve Karl Heinz Daxl'e ait karma sergi, Litvanya'lı sanatçıları Mindaugas Juodis, Dijana Rudokiene'e ait karma sergi, Belarus'lu sanatçılar Marta Shmatava, İlona Kosobuko ve Viktoryia Krupskaya'a ait karma sergi, Kazakistan'lı sanatçılar İssim Arstanov, Manatbek Amanbayev, Zhanat Koshen, Almas Nurgozhayev ve Aizhan Omirbayeva'ya ait karma sergi, Kazakistan sanatçısı Manatbek Amanbayev'e ait baskı resim ve yağlı boya'dan oluşan kişisel sergi ve Kosovalı sanatçı Ethem Baymak'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.


Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonu ile Diş Hekimliği sergi salonunda gerçekleştirilen 227 eserden oluşan dokuz ayrı serginin açılışına, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Gagavuzya Özerk Bölgesi Dış İşleri Müdürü, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları sanatçılar ile misafirler de katıldı.


Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Kosova Sanatçısı Ethem Baymak, Litavanya Sanatçıları adına Mindaugas Juodis, Belarus sanatçıları adına Ilona Kosobuko, Almanya sanatçıları adına Gabriele Schhartzik, Kazakistan sanatçıları adına Zhanat Koshen, Türkiye sanatçıları adına Burcu Bayazıt ile Kazakistanlı sanatçı Manatbek Amanbayev ve YDÜ öğretim görevlisi sanatçı Gökhan Okur birer konuşma yaptı. 


Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kosova Sanatçısı Ethem Baymak’a, Litvanya, Belarus, Almanya, Kazakistan ve Türkiye sanatçılarına teşekkür belgesi verildi. 


Kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Manatbek Amanbayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, Kişisel Sergisi açılan sanatçı Gökhan Onura’da, Alasya Ödüller kapsamında Baskı Resim sanatçılarına verilen Harezmi Ödülü takdim edildi ve büstü açıldı.


Daha sonra beş karma ve dört kişisel serginden oluşan 9 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu ile Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda 31 Ekim 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

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