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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Almaz Sharshekeev, Kovid 19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Almaz Sharshekeev, Kovid 19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Almaz Sharshekeev, Kovid 19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılarda koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için  resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Almaz Sharshekeev’de dünya geneline yayılan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.

Sanatçı Sharshekeevdünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü tecrit altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti.

Sharshekeevbu süreç içinde yetkililerin çağrılarını lütfen dikkate alın diyerek #evdekalın çağrısı yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçı üç eseri ile mücadeleye destek vermek üzere paylaşmaya devam ediyor.

 

Almaz Sharshekeev kimdir?

Sanatçı, 1979 yılında doğdu. 1996-2000 yılları arasında Çuikov Kırgızistan Devlet Sanat Üniversitesinde okudu. 2009 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin  üyesi oldu. 2005-2008 yıllarında Sadıkov Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisinde öğretmen olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana, Kırgızistan Devlet Sanat Üniversitesinde öğretmen olarak çalışmaktadır.

2010  yılında Bişkek galeride kişisel sergi düzenledi. 2012 yılında Bişkek'te , ‘Rus Bilim ve Kültür Merkezinde’  "Paletim" kişisel sergisi açıldı. 2013 yılında Kırgızistan  Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği sergi salonunda, sanatçı-seramikçi Beishebayev Kanat  ile "Jashoochyragy" sergiyi açtı. 2016 yılında Moğol sanatçı Chogzhmooo Uuzh Miller ile birlikte “Palet Üzerindeki Duygular” adlı serge, Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği sergi salonunda açıldı. 2017 yılında Gapar Aitiev  Ulusal Sanat Müzesinde   "Seri" sergisi açıldı. Aynı yılda kişisel yardım sergisi "Malevich City" Gastrobar "Van Gogh", Bişkekde açıldı.

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