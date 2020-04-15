Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı David Mcheidse koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi fırça ucuna taşıdı...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı David Mcheidse, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüs ile mücadeleyi, fırçasıyla üç ayrı tuvale taşıyarak tek parça eser haline getirdi.

Sanatçı David Mcheidse , korona virüsün üstesinden gelindikten sonrada insan psikolojisi üzerinde uzun süre etkileri olabileceğini belirterek, tuvale taşıdığı eserlerini sanatseverlerle paylaşarak bu mücadeleye destek verdiğini vurguladı

Sanatçı, insanlık olarak yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate almamız gerektiğinin altını çizerek, evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilen eserlerin, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

David Mcheidse kimdir?

1964 yılında Almanya'da doğan Gürcü sanatçı, 1982 yılında Tiflis Sanat Akademisi'nde eğitimine başladı. Sanatçı, “Yalnız” başlıklı teziyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tüm Birlik diploma çalışmaları yarışmasında en yüksek ödülünü kazandı. 1989 yılında enstitüde, heykel bölümünde öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında babası Levan Mсheidse ile birlikte sergi projesine katıldı. 1995 yılında Almanya'da II. Dünya Savaşı teması üzerine ve 1996'da Almanya'daki Metlah şehrinin kurucusuna adanmış anıtlar yaptı. 2001'den beri Tiflis Beşeri bilimler ve Sanat Akademisi'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Sanatçı, David Mcheidse Milano, Verona, Stuttgart, Prag şehirlerinde kişisel sergiler düzenledi.