Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı İgor Gushchin dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı.

Sanatçı Gushchin , korona virüs'ün insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkenlerden uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Sanatçı, kendimiz için, ailemiz için, toplum için yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate alalım, uyalım,sağlıklı kalalım dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Koronavirüsü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

İgor Gushchin kimdir?

1965 doğumlu, Almatı kentinde yaşayan Rus sanatçı İgor Gushchin, St.Petersburg Gavrila Derjavin Güzel Sanatlar Akademisi, İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Avrupa Yaratıcı Derneği ve Gürcistan Sanatçılar Birliği Üyesidir.

Benzersiz bir resim tekniği sanatçısı olan İgor Gushchin, "The essence of transcendental art" kitabının da yazarıdır. Her yıl St.Petersburg’da, Karagandı’da, Almatı’da, Riga’da ve İtalya’da karma ve kişisel sergilerine katılmaktadır. Sanatçının eserleri Rusya, Kanada, ABD, Kazakistan ve Baltık ülkelerinde birçok özel koleksiyonlarda yer almaktadır.