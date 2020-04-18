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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Kateryna Ocheredko koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi...

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Kateryna Ocheredko koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi...
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Kateryna Ocheredko koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Kateryna Ocheredko’da Kın-brıs Modern Sanat Müzesi için koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi

Sanatçı Kateryna Ocheredko, korona virüs'ün insanları karantinaya sürüklemesinin sanatçılar için engel teşkil etmediğini ve bu süreci sanatıyla tuvale yansıttı.

Sanatçı, yetkililerin çağrılarına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizerek sanat camiası adına hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için #evdekalın çağrısı yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından koronavirüse karşı verilen mücadele tuvale yansıtılarak ortaya çıkan serler sanatseverlerle paylaşılmaya devam ediyor.

 

Kateryna Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyeside olan sanatçı Ocheredko, 2012 yılında, Kiev belediyesi tarafından üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs verildi.

2012 yılında, ABD’nin San Francisco kentindeki Art People galerisinde düzenlenen Sosyal Ağda Sanat yarışması çerçevesinde Ukrayna ve dünyanın dört bir yanından en iyi 150 genç sanatçı listesine girdi.

 

2007 yılından itibaren bu yana 15'ten fazla ulusal ve 25'ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava ressamlığına katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna'da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15'ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh'un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüller’ine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen "Dünyanın Gravürleri" gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödüle layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi'nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev ‘de“Repin's places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca "Farklı ve benzer" adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus'un Minsk kentinde "Bizim Dünya" adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde "Kiev’im" adlı gravür kişisel sergisini açtı.

Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin'de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD ve Yunanistan’ın müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.

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