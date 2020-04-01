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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Rana Amrahova, Kovid 19’u tuvale yansıttı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Rana Amrahova, Kovid 19’u tuvale yansıttı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Rana Amrahova, Kovid 19’u tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılarda koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere  çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Rana Amrahova’da dünya geneline yayılan koronavirüsü (Kovid-19) tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.

Sanatçı Amrohava, dünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü tecrit altında olmanın kendilerini sanattan uzaklaştıramayacağını, bu bağlamda farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti.

Amrohava, bu süreç içinde yetkililerin çağrılarını dikkate almamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için #evdekalın dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçı üç eseri ile mücadeleye destek vermek üzere paylaşmaya devam ediyor.

Rana Amrahova kimdir?

Rana Amrahova 26 Ekim 1965 yılda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya geldi. 1980-1984 yyıllarında A.Azimzade adını taşıyan  Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Koleji’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1984-1990 yılları arasında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini V.İ.Surikov adına Moskova Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde resim bölümünde tamamladı. 1997’de   Azerbaycan Ressamlar Birliği üyesi seçildi. 2001-2006 yıllarında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde “Akademik desen” bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006-2007 yılları arasında K.K.T.C Uluslararası Kıbrıs Universitesinde “Güzel Sanatlar” fakültesinde “Mimarlık”,”İç mimarlık”,”Grafik tasarım” bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.  

2008  yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Senato kararı ile doçent ünvanı alan sanatçıya,  2010 yılında  Azerbaycan Devlet Atestasyon Komisyonu tarafından doçent diploması verildi.  2016 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesinde “Mimarlık” ve “Güzel Sanatlar ve Tasarım” fakültesinde görev almaktadır..                                  

Sanatçı çeşitli sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmesinde görev aldı .Birçok ulusal ve uluslararası sergilere katıldı.2013 yılında Azerbaycanın Gabala şehrinde düzenlenen III. Uluslararası Sanat sergisinde “İlham eseri” diploması aldı. 2015 yılında Bakü Müze Merkezinde kişisel sergisini açtı.

Sanatçının eserleri Bakü Modern Sanat Müzesi,,Kıbrıs Modern Sanat Müzesi,galerilerde ve özel  kolleksiyonlarda yer almaktadır. “Desen sanatı.Desende gölge ve ışık”, “Klasik portre deseni”. adlı İki ders kitabının yazarıdır

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