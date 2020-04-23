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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Tetiana Ocheredko, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi tuvale taşıdı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Tetiana Ocheredko, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi tuvale taşıdı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Tetiana Ocheredko, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi tuvale taşıdı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Tetiana Ocheredko, dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve 180 binden fazla insanın ölümüne sebep olan kovid-19 virüsü ile mücadeleye dikkat çekmek ayrıca duyduğu üzüntüyü dile getirmek  adına fırçası ile desteğini tuvale yansıttı

Sanatçı Tetiana Ocheredko, bu zorlu süreçte yetkililerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için evde kalalım dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının üç eseri ile Kovid-19’un tecrit günlerinde  resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

 

Tetiana Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesidir. 2012 yılında, Kiev belediyesinden üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs kazandı. 2007 yılından bu yana 15'ten fazla ulusal ve 25'ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava sergilerine katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna'da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15'ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh'un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüller’ine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen "Dünyanın Gravürleri" gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödüle layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi'nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev kentinde “Repin's places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca "Farklı ve benzer" adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus'un Minsk kentinde "Bizim Dünya" adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde "Kiev’im" adlı gravür kişisel sergisini açtı. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin'de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD, Yunanistan ve Çin’in müzeleri ile özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

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