Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum Müzesi’ne Ücretsiz Girişler Eylül Ayı Sonuna Kadar uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler Bölgesinde kurulan ve Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz ziyarete açık Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi’nin Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebileceği duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk modern sanat müzesi ve tek araba müzesi olma özelliği taşıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’nin yanısıra Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Dereboyu’nda bulunan Günsel Sanat Müzesi’nin Eylül ayı sonuna kadar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebileceği kaydedildi.

Gözalıcı Eserler Sergileniyor…

Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldığı günden itibaren farklı ülkelerden sanatçıların sergisine ev sahipliği yapıyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Özellikle müze girişinin tavanına Türki Devletlere ait tarihsel ve kültürel detayların anlatıldığı akrilik el yapımı görsel de dikkatleri çekiyor.

Modern Eserlerden Oluşan Bir Koleksiyon…

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi’nde ise, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Klasik ve Spor Arabalar Göz Kamaştırıyor…

Kıbrıs’ın ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile ön plana çıkan, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabaların sergilendiği ve özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kıbrıs Araba Müzesi’nde, sergilenen klasik ve spor tarzda onlarca çeşit araba ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor. Otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes, Ford, BMW, gibi markaların ilk modellerinden günümüze kadarki yolculuklarını izlemek mümkünün olduğu müzede, Dünyada ilk üretilen ve ilk üretilenlerin son kalan yegane örneklerini bünyesinde barındırıyor. 1899 Model Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi klasik araçların yanında 300 km hız sınırını aşmış Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor arabanın dikkatleri çektiği müzede maket araba koleksiyonu da ilgi görüyor.

20 Binden Fazla Bitki ve Canlı Örneği…

Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret için +90 392 680 20 00 dahili 5135 No’lu telefondan randevu alınması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında bulunan ve Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türünün de yer aldığı müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek koleksiyonları ile Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor.