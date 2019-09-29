Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde 2 sergi birde

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoriia Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov’un 18 eserinden, Kırgızistanlı sanatçılar Baizak Alybaev’in 41 eserinden, Azat Idrisov’un 33 eserinden, Kazakistanlı Sanatçılar Omar Babazhanov’a ait 25 eserden ve Kuandyk Baimukhanov’a ait 33 eserden oluşan kişisel ve karma resim sergileri açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoriia Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov’un resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Omar Babazhanov ve Kuandyk Baimukhanov’a ait kişisel resim sergileri yarın saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda, Kırgızistanlı resim sanatçıları Baizak Alybaev ile Azat Idrisov’a ait kişisel resim sergileri de yine yarın saat 09.30’da İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.