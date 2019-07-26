Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde 3 ayrı serginin açılışı yapıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Türkiye’den 12 ressamın 25 eseri ile Özbekistan’dan 6 ressamın 25 eseri ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un 17 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” ve Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alan üç ayrı serginin açılışına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan Sanatçıları adına Allabergenov Sardor, Türkiye Sanatçıları adına Halil Yavuz Ertürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Eğitim, Sağlık, Bilim ve Sanatta Çalışmalar Hızla Sürdürülüyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat alanında küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olduğunu belirtti.

Eğitimde, 2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejisi taşıdıklarını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerine ek olarak; 2018-2019 Öğretim döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik. Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başlamış bulunmaktadır” dedi.

Çocuklarımızı Geleceğe En İyi Şekilde Hazırlama Gayreti Gösteriliyor…

Yepyeni ve özgün bir model olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocukların laboratuarlarda, araştırma merkezlerinde, müzelerde, sanat atölyelerinde ve doğada birebir profesörlerle, akademisyen sanatçılarla uygulamalı eğitim aldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, bununla birlikte onları dünyanın en önemli bilim adamları ile buluşturarak müthiş ufuklarını daha da genişletmelerini sağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, bu kapsamda dünyanın en büyük projelerinden olan CERN’deki bir araştırma grubunun başkanı Fransız Profesör Mossadek Talby’nin “Atomaltı parçacıkların eğlenceli dünyası” hakkında, 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Dr. Azhari Ahmad ise “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenler” konulu bir konferansla çocuklarla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Akademik ve İnovatif Çalışmalar Gelişmiş Alt Yapı ile Devam Ediyor…

Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden hizmet verdiklerini de anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı, son üç yılda kabul edilen 370 araştırma projesi, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla akademik ve inovatif çalışmalarını sürdüklerini söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında da son 9 ayda kampüste 82 sergi açıldığını, hali hazırda kampüste 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu da aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

Organizasyona Teşekkür Etti…

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Allabergenov Sardor ise Kuzey Kıbrıs’a davet aldıkları zaman endişe duyduklarını ancak yaratıcılık dolu atmosferi ve arkadaşlarını gördükten sonra rahatlık ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Yeni insanlar ve yeni izlenimleri kendilerine ciddi bir güç verdiğini dile getiren Sardor, “Bu gücü eserlerimizde görebilirsiniz. Desteğiniz ve bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinde Yer Almanın Mutluluğunu İfade Etti…

Türkiye Sanatçıları adına konuşan Halil Yavuz Ertürk de, “Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in vizyon ve misyonu ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi için Türkiyeli sanatçılar olarak 15 gün boyunca güzel Kıbrıs’ı gezerek tadını çıkardık. Almış olduğumuz bu enerji ile çalışmalarımızı ürettik. Bu büyük projeye dahil olmaktan ve katkı koymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Sucuoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi Kültür ve Sanatla Ambargo Zincirini Kırdı…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise, 1974’ten sonra Kıbrıs Türk Halkının bir Cumhuriyet kurduğunu fakat ambargoları bir türlü kıramadığını dile getirerek, 31 yıllık bir geçmişi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin başlattığı sanat çalışmaları ile ambargo zincirinin kırılabildiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok değerli sanatçıların burada eserlerini sergilemesinin büyük ve önemsenmesi gereken bir olgu olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, kültür ve sanatta sınır olmadığı, ambargoların acımasız bir şekilde kullanılmasına rağmen kültür ve sanatta bunun başarılamadığının görüldüğünü belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Bu biraz uğraş ve gayret isteyen bir iş. Yakın Doğu Ailesi’ni bu konuda bayrağı en önde taşıdığı için kutluyorum. Bu başarıların giderek artacağını görüyoruz. Şu anda 12 bin esere ulaşıldı, 20 bin hedefi dünyada bir ilk, Dünya şampiyonluğuna doğru gidiliyor. Başarılarınızın devamı dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile Teşekkür Plaketi Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Türkiye Sanatçıları ile Özbekistan Sanatçılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından teşekkür belgesi plaketi takdim edildi. Kazakistanlı sanatçı Kazym Amankossov’ya ise Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim edildi.

Eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Yer Alacak Olması Gurur Verici…

Ödül takdimi sonrası konuşan Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov da, sözlerini başında Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Kıbrıs’ın güzel doğasına, mimari ve kültürel mirasına dokunma fırsatı bulduklarını dile getiren Amankossov, “Bu vesile ile farklı ülkelerden sanatçılarla tanışma şansı bulduk. Ayrıca eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Sergi Kurdeleleri Kesildi…

Plaket ve ödül takdiminin ardından üç ayrı serginin açılışı gerçekleştirilerek sergiler gezildi. Farklı ekoller ve tarzda çalışmaların yer aldığı sergiler, 2 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonları’nda izlenebilecek.