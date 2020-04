Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yeni çalışmalar

Yakın Doğu İlk Okulu Görsel Sanatlar eğitmeni ve sanatçı Selçuk Yalovalı, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleye Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning), Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) ve Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) isimli baskı resim sanatı ile destek verdi.

Sanatçı Yalovalı, Salgın Serisi ile adlandırdığı çalışmalarında,

Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning) adını verdiği eserinde; “Japon mitolojisine göre felaket habercisi olan kral ringa balığına karanlıktan gelen yaratık gerçekleşecek olan salgını fısıldamaktadır”

Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) adlı eserde; “Günümüz insanı doğadan kopmuştur. Hayatını duvarlar arasında sürdürmektedir. Fakat doğada yok oluş ve yeniden doğuş döngüsü devam etmektedir. Bu döngüyü unutan insana doğa varlığını çeşitli salgınlarla hatırlatmaktadır. Sanat eseri, insanın doğa ile olan köklerine dönüşünü ve döngünün bir parçası olduğunu kabul edişini anlatmaktadır. Dans eden insan figürleri insanların yüzyıllardır hastalıklara karşı verdikleri mücadelenin aydınlıkla birleşimini ve umutu yansıtmaktadır. “

Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) adlı eserde ise; “Salgın atlatılmıştır. İnsanoğlu doğadaki yok oluş ve yeniden doğuş döngüsünün bir parçası olduğunu anlamış ve kırılganlığının farkına varmıştır. Doğadaki tüm varlıklarla kendisini bir bütün görmeye başlamıştır.” İfadelerine yer verdi.

Selçuk Yalovalı kimdir?

Sanatçı 6 Eylül 1984 tarihinde Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik semtinde doğdu. İlkokulu Şehit Ertuğrul’da tamamladıktan sonra yetenek sınavına girerek Lefkoşa Güzel Sanatlar Ortaokulu’nu kazandı. Ardından öğrenimine Türkiye’de Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Bu dönem içerisinde Ankara Sanayi Odası’nın düzenlediği karma sergide resimleri yer aldı. Daha sonra eğitimine Ankara’da devam eden Selçuk Yalovalı 2006 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yakın Doğu İlkokulu’nda görsel sanatlar öğretmeni olarak göreve başlayan Selçuk Yalovalı, halen görevine devam etmektedir.

Eğitim ve iş hayatı boyunca resim çalışmalarına devam eden Selçuk Yalovalı 2010 yılında Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenen iki toplumlu İnsan Hakları konulu resim yarışmasında ödül aldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, T&T Hava Limanı işletmeciliği ve İş Bankası ve Rüstem Kitap Evi’nin ortak düzenlediği resim yarışmalarında jüri olarak görev aldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurulmasıyla çalışmalarına hız veren sanatçı bu kapsamda birçok sergiye katıldı. Cumhuriyet Sergisi, İsmet Vehit Güney Anısına Sanatla Var Olmak Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Milli Mücadele Sergisi, Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi, Türk Dünyası ve Yakın Doğu Sanatçılar Karma Sergisi gibi sergiler bunlardan bazılarıdır.