  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yeni çalışmalar

»
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin, Görsel Sanatlar Eğitmeni ve Sanatçı Selçuk Yalovalı, Kovid-19 ile mücadeleye karşı verilen mücadelede “Salgın - Başlangıç”, “Salgın ve Dans” ve “Doğaya Geri Dönüş” isimli eserleri baskı resim sanatı ile anlattı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yeni çalışmalar

Yakın Doğu İlk Okulu Görsel Sanatlar eğitmeni  ve sanatçı Selçuk Yalovalı, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleye Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning), Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) ve Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) isimli baskı resim sanatı ile destek verdi.

Sanatçı Yalovalı, Salgın Serisi ile adlandırdığı çalışmalarında,

Salgın - Başlangıç ( Epidemic - Beginning) adını verdiği eserinde; “Japon mitolojisine göre felaket habercisi olan kral ringa balığına karanlıktan gelen yaratık gerçekleşecek olan salgını fısıldamaktadır”

Salgın ve Dans (Epidemic and Dance) adlı eserde; “Günümüz insanı doğadan kopmuştur. Hayatını duvarlar arasında sürdürmektedir. Fakat doğada yok oluş ve yeniden doğuş döngüsü devam etmektedir. Bu döngüyü unutan insana doğa varlığını çeşitli salgınlarla hatırlatmaktadır. Sanat eseri, insanın doğa ile olan köklerine dönüşünü ve döngünün bir parçası olduğunu kabul edişini anlatmaktadır. Dans eden insan figürleri insanların yüzyıllardır hastalıklara karşı verdikleri mücadelenin aydınlıkla birleşimini ve umutu yansıtmaktadır. “

Doğaya geri dönüş (Going Back to Nature) adlı eserde ise; “Salgın atlatılmıştır.  İnsanoğlu doğadaki yok oluş ve yeniden doğuş döngüsünün bir parçası olduğunu anlamış ve kırılganlığının farkına varmıştır. Doğadaki tüm varlıklarla kendisini bir bütün görmeye başlamıştır.” İfadelerine yer verdi.

Selçuk Yalovalı kimdir?

Sanatçı 6 Eylül 1984 tarihinde Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik semtinde doğdu.  İlkokulu Şehit Ertuğrul’da tamamladıktan sonra yetenek sınavına girerek Lefkoşa Güzel Sanatlar Ortaokulu’nu kazandı. Ardından öğrenimine Türkiye’de Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Bu dönem içerisinde Ankara Sanayi Odası’nın düzenlediği karma sergide resimleri yer aldı. Daha sonra eğitimine Ankara’da devam eden Selçuk Yalovalı 2006 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yakın Doğu İlkokulu’nda görsel sanatlar öğretmeni olarak göreve başlayan Selçuk Yalovalı, halen görevine devam etmektedir.

Eğitim ve iş hayatı boyunca resim çalışmalarına devam eden Selçuk Yalovalı 2010 yılında Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenen iki toplumlu İnsan Hakları konulu resim yarışmasında ödül aldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, T&T Hava Limanı işletmeciliği ve İş Bankası ve Rüstem Kitap Evi’nin  ortak düzenlediği resim yarışmalarında jüri olarak görev aldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurulmasıyla çalışmalarına hız veren sanatçı bu kapsamda birçok sergiye katıldı. Cumhuriyet Sergisi, İsmet Vehit Güney Anısına Sanatla Var Olmak Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Milli Mücadele Sergisi, Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi, Türk Dünyası ve Yakın Doğu Sanatçılar Karma Sergisi gibi sergiler bunlardan bazılarıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müzeler sanatseverleri “online” olarak ağırlıyor18 Mart 2020 Çarşamba 11:48
  • Sahne Gönyeli De Etkinliklerine Ara Verme Kararı Aldı12 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • Uluçam’ın “Cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor10 Mart 2020 Salı 12:35
  • Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"09 Mart 2020 Pazartesi 14:05
  • Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi09 Mart 2020 Pazartesi 12:04
  • Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu09 Mart 2020 Pazartesi 09:51
  • Hazar Ergüçlü: Aşktan kaçmıyorum07 Mart 2020 Cumartesi 12:49
  • Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine dönen oyuncular: Hakkımız olanı aldık07 Mart 2020 Cumartesi 12:44
  • Kadın konulu karma sergi YDÜ'de açıldı06 Mart 2020 Cuma 15:03
  • Dansçılar Salsa ve Baçata kategorilerinde yarıştı06 Mart 2020 Cuma 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti