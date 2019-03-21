Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 14 Türk Devleti Sanatçılarına 10.000$ Ödüllü Yarışma

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde temelleri atılan ve 15 Kasım 2020 yılında ziyarete açılması planlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin mimari projesinde, müzenin girişinde sergilenecek heykelin tasarlanması için 14 Türk Devleti Sanatçılarına yönelik başlatılan 10 bin dolar ödüllü Heykel Tasarım Yarışması ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen basın toplantısında; Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yücel Yazgın ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde uluslararası bir yarışmanın başlatıldığını ve üniversitenin sanat vizyonunu anlattı. Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişinde sergilenmesi için düzenlenen heykel tasarım yarışması hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantıda söz alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç, müze ile ilgili bilgiler aktarırken, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de müzenin yaptığı ve planladığı çalıştaylardan bahsetti.

Doç. Dr. Tüzünkan: “Yaşam Boyu Sanat Eğimini Sürdürülebilir Kılma Yolunda İlerliyoruz…”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurulduğu 1988 yılından itibaren benimsemiş olduğu yenilikçi vizyonuyla eğitim ve bilim dünyası yanında ev sahipliği yapmış olduğu ulusal ve uluslararası sanat, spor ve kültür etkinlikleri ile yüksek öğretimde birçok önemli hizmeti yerine getirdiğini söyledi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan, bilimsel araştırmaları yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizde ve bölgemizde saygın bir üniversite konumuna gelen Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumu dönüştürmede önemli yer tutan sanat ve eğitim işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.

Hipokratın “Sanat Uzun Hayat Kısa” sözünü anımsatan Doç. Dr. Tüzünkan, “Bu söz bize hayatın bitmesine rağmen sanatın yüzyıllarca sürdüğünü ve geleceğe bir miras olarak bırakıldığını söylüyor. Üniversite olarak biz de, görsel sanat, tasarım, mimari, spor, müzik, dans ve tiyatro üzerine de yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemiş durumdayız. Bu çerçevede de ülkemizde sanatın yüzyıllar boyunca yer edinmesi ve kültürel miras olarak kalması için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum Müzesi’ni hayata geçirdik” dedi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ülkenin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirten Doç. Dr. Murat Tüzünkan, müzenin 14 Türk Devleti ve Topluluğu ile bir köprü oluşturma misyonunu da edindiğini sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, insanların kendi yaşantılarını amaçlı ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme süreci olan yaşam boyu sanat eğitimi bilinciyle, kültür ve uygarlığın sanat yoluyla ölümsüzleştirilmesi, sanatın halk kültürünün ve günlük yaşamın zengin estetik birikimiyle beslenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu: “Türki Cumhuriyetlerin Kültürünü, Tarihini ve Sanatını Yansıtacak Heykel Tasarlanacak…”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in vizyonu ve fikirleri ile oluşturulduğunu dile getiren Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, müzenin oluşturulma süreci ile ilgili bilgileri paylaştı.

Müzenin girişinde tüm Türk Dünyası’nı yansıtan bir heykelin konulmasının öngörüldüğünü aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, bu kapsamda 14 Türk Devlet Sanatçılarına yönelik 10 bin dolar ödüllü bir yarışma başlattıklarını açıkladı. Prof. Dr. Sadıkoğlu, çapı 6 metre alanı kapsayacak şekilde yapılacak heykelin, 14 Türk Devletininn sanatını, tarihini ve kültürünü yansıtacak özellikleri taşıyacağını belirtti.

1 Ağustos 2019 Tarihine Kadar Başvurular Alınacak…

Tüm Türk Cumhuriyetlerin ressamlarına ve Ressamlar Birliğine mektuplar gönderildiğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, Avrupa’dan Türk kökenli veya yabancı ressamlardan da kendi düşüncelerini yansıtan bir eskiz talep ettiklerini söyledi. 1 Ağustos 2019 tarihine kadar toplanan eskizlerin 14 Türk Devletinden oluşturulan jüri heyeti tarafından 20 en iyi eskizin seçileceğini ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin internet sitesi üzerinden tüm dünyanın oylamasına sunulacağını aktaran Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, en çok oy alan eskize göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişinde Türk Dünyasının ortak değeri olan bir bronz, taş veya granitten tasarlanan bir heykel yapılacağını kaydetti.

10 Bin Dolar Ödül Verilecek…

Düzenlenen yarışma sonucunda birinci gelerek müzenin girişinde kullanılacak olan heykeli tasarlayan sanatçının 10 bin dolar ile ödüllendirileceğini açıklayan Prof. Dr. Sadıkoğlu, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek 30 eserin de müzede sergileneceğini ve bu eserleri hazırlayan sanatçılara da çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

30 Jüri Üyesinin Yer Alacağı Seçici Kurulda İki Kıbrıslı Türk Sanatçı da Yer Alıyor…

Yarışmaya başvuruların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi web sitesi üzerinden yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, eserlerin 14 Türk Devleti ve Topluluklardan ressamlardan oluşan 30 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirileceğini söyledi. Kıbrıslı Türk sanatçılar Mustafa Hastürk ile Yücel Yazgın’ın da seçici kurulda yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, yarışma sonuçlarının son başvuru tarihi olan 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açıklanacağını belirtti.

Çeşitli Sergilerle Ev Sahipliği Yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 2020 Yılına Kadar 20 Bin Esere Ulaşmayı Hedefliyor…

Temelleri 1 Ağustos 2018 yılında atılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Yakın Doğu coğrafyasının en büyük modern sanat müzesi olacağını belirten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç ise, müzenin sanat dünyası ile ilgili konferans ve sempozyumlara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Müzenin kampus içerisindeki geçici binasında sanatseverleri ağırlamaya devam ettiğini dile getiren Bulunç, müzenin Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan, Başkurdistan, Gürcistan, Kırgızistan gibi ülkelerden 200’den fazla sanatçının katılımı ile 27 sanat çalıştay düzenlediğini, bu çalışmalar sonucunda 16 çalıştay sergisi ile 2 kişisel resim sergisi açıldığı bilgisini verdi.

Görkem Bulunç, “Şu anda 6000 den fazla sanat eserine sahip olan müzemiz, müze binasının açılacağı tarih olan 15 Kasım 2020 yılında 20,000 esere ulaşmayı hedefliyor. Alanında dünyanın en büyük ve kapsamlı müzesi olacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bütün bir vizyon üstlenerek 14 Türk Devletinin kültür ve tarihine ışık tutacak ve gelecek nesillere aktaracaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2020 Yılına Kadar 100’den Fazla Çalıştay Düzenlenecek…

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de, üniversitelerin içerisinde bulundukları coğrafyaların ve toplumların öncü kuruluşları olduğundan söz ederek, Yakın Doğu Üniversitesinin bilimde, eğitimde, sağlıkta, sporda ve sanatta öncülüğünü tüm gücüyle yerine getirdiğini vurguladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi olarak müzeler inşaa eden bir kurum içerisinde olmaktan gurur duyduklarını ifade eden, Prof. Dr. Aygenç farklı ülkelerden farklı sanatçıların eserlerini izleyerek eğitimlerine katkı sağladığını ve farklı teknikleri, farklı uygulamaların ve farklı deneyimlerin izlenmesi bakımından da büyük bir zenginlik sağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Erdal Aygenç, müzenin açılacağı 2020 yılına kadar 100’den fazla çalıştaya ev sahipliği yapmasının öngörüldüğünü dile getirdi.