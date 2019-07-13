Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 6 sergi birden

4 kişisel resim sergisi ile Türkmenistan ve Kazakistan Sanatçıları Resim Sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı Kazakistan ve Türkmenistan Sanatçıları’nın toplamda 56 eserden oluşan Resim Sergileri ile Kırgızistanlı sanatçılar Bazarkul Omarkul Uulu’nun 20, Bakhramzhon Temirov’un 20, Kubanychbek Ibragimov’un 20 eseri ile Türkmenistanlı Sanatçı Dovletgeldi Akkiyev’in 60 baskı resimden oluşan 4 ayrı Kişisel Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kubanychbek Ibragimov, Bakhramzhon Temirov, Bazarkul Omarkul Uulu’nun eserlerinden oluşan 3 ayrı kişisel serginin açılışı, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 8.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Kazakistan ve Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi ile Türkmenistanlı Sanatçı Dovletgeldi Akkiyev’in Kişisel Resim Sergisi ise, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 09.15’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alacak.

Bugüne kadar 60’a yakın sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 10 bine aşkın eseri bünyesinde barındırırken, ev sahipliği yapacağı 6 ayrı sergi ile birlikte bir günde 176 eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisinde Farklı Tematik Eserler Yer Alacak…

Kazakistan'dan 6 sanatçının 26 eserinin yer alacağı Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi’nde, hazırlanan eserlerde çeşitli farklı grafik temalar kullanılacak. Sergide yer alacak, Davletyarov Manarbek yaşamdan parçaları, çevremizdeki anları, gerçekliği ve eğlenceli durumları, sanatsal pastel tekniği ile çalışan Elmira Zhumabayeva kendisine özel bir sanatsal düzenlemesini yarattığı eserleri sunacak. Eserlerinde tazelik ve cesur ve zıt renkleri boyama karakteri kullanan Zura Assylgazina peyzaj türünde çalışmaları aktaracak.

7 Türkmen Sanatçının 30 Eseri Sergilenecek…

Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisinde 7 sanatçı eserlerini izleyici ile buluşturacak. Sergide yer alan Annadurdy Myradaliyev, 1952'de Mary bölgesi Gonur köyünde doğdu. 1967 yılında Türkmen Devlet Sanat Okulu'na giren sanatçı, 1971’den beri cumhuriyet sergilerine katılmaktadır. 2016 yılında Tacikistan'da düzenlenen “İpek Yolu'nun İncisi” adlı sergide bronz madalya aldı.

Annageldi Meretgeldiev, 1956'da Kyzylkum köyünde, doğdu. 1990 yılında Aynagozel Nuryyeva, Türkmenistan Sanatçılar Birliği üyeliğine kabul edildi. 1992 yılında Ukrayna Devlet Baskı Enstitüsü Grafik Bölümünden, 2005 yılında da Yagshymyrat Kerimov, Türkmenistan Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2008'de Türkmenistan Sanatçılar Birliği'ne üye oldu. Sanatçının eserleri Ukrayna, Özbekistan ve Avrupa ülkelerinde özel koleksiyonlarda yer alıyor. Sanata verdiği katkılar için kendisine bir madalya ve diploma verildi.

Renkleri Peyzaj Türünde Eserlerine Yansıtacak…

Kırgızistan Sanatçısı Bazarkul Omarkul Uulu da, kullandığı renklerle ayırt edilen eserlerinde peyzaj türünde resimler hazırladı. 1974'te doğan sanatçı, 1994-1998 yıllarında Bişkek Sanat Akademisi'nde okudu. 2009'dan beri Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Bir çok kişisel serginin yazarı olan sanatçı, 2008 yılında Bişkek’te “Asya Hazineleri”, 2010‘da Astana’da “Ayın 12 Evi”, 2012‘de Polonya’da “Bişkek'e Doğru”, 2013’de “Aitmatov'un Evren Bırakması” adlı sergisi ile Kırgızistan, Kazakistan ve Çin'de uluslararası çeşitli sergilere katıldı.

Kırgız Kültürünü ve Gelenekleri Temsil Ediliyor…

Kırgızistan sanatçısı Bakhramzhon Temirov’un 20 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde, ağırlıklı olarak Kırgız kültürünü, gelenekleri ile aile ocağı temasını işledi.

30 Aralık 1973'te Andijan bölgesinde doğan sanatçı, 1988 yılında Taşkent şehrinde P. Benkov isimli sanat okulunda okudu. 1994 yılında, S.A. Chuykov Kırgız Devlet Sanat Okulu Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1998'den itibaren Sanat Akademisi'nde sanat yatılı okulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1996'dan beri ulusal ve uluslararası sergilere düzenli olarak katılmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Çin'den sanatçıların katılımıyla “Sanatın Köprüsü” projesinde uluslararası sempozyuma katılan sanatçı bir çok gençlik sergisinde yer aldı.

Karma Teknikle Mutluluk ve Sükuneti Temsil Eden Çalışmalarını Sergiliyor…

Kırgızistan Sanatçısı Kubanychbek Ibragimov da resimlerinde karma tekniği kullanarak mutluluk ve sükuneti temsil ediyor.

Sanatçı, 1975 yılında Celal-Abad bölgesindeki Bek-Abad köyünde doğdu. 1994 yılında, S.A. Chuikov Kırgızistan Devlet Sanat Okulu'ndan mezun oldu. 2011'den beri Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Bir çok serginin katılımcısı olan sanatçı, İtalya’da ‘Imago mundi Luciano Benetton Koleksiyonu’ ile Çin'in Chanki kentinde sergilerde yer aldı. Sanatçının eserleri, G.Aytiev ismindeki Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde ve ayrıca yurtdışındaki özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.

60 Baskı Resimde Vahşi Hayvan Hayatını Yansıttı…

Türkmenistanlı Sanatçı Dovletgeldi Akkiyev ise kişisel resim sergisinde baskı resim tekniği ile hazırladığı eserlerinde temelde vahşi hayvanların hayatını yansıtıyor.

1972'de Türkmenistan'da Mary şehrinde doğdu. 1994-2000 yıllarında Devlet Türkmenistan Akademisi'nde okudu. 2000'den beri “Sun” dergisinin direktörlüğünü yaptı. 2001'den beri Devlet Türkmenistan Akademisi'nde grafik fakültesi öğretmenliği yaptı. 2011 yılında Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 20. yıldönümüne anma madalyası verildi. 2013 yılında Azerbaycan'da bir sergiye katıldı. Sanatçının eserleri yabancı ülkelerde özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.