Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 eşsiz sergisi, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 eşsiz sergisi, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 17 Kasım’da açılışını yapacağı 5 sergi ile birlikte ücretsiz olarak ziyarete açık sergilerin sayısı 21’e ulaşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en üretken sanat merkezlerinden birine dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yağlı boya, baskı resim, ipek üzerine tükenmez kalem, heykel ve gemi modelleri gibi farklı türlerdeki sanat eserlerini, açılışını yaptığı ücretsiz sergilerle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 17 Kasım Çarşamba günü 9.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılacak 5 sergi ile birlikte ziyarete açık olan sergilerinin sayısı da 21’e yükselecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyarete açılacak sergiler arasında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sanatçı akademisyenlerinin “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, İsmail Gündoğan’ın “Gemi Modelleri Sergisi”, heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh’e ait “Karma Heykel Sergisi”, Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev’e ait “Dünyamız” adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva’ya ait “Hafıza” adlı kişisel resim sergisi yer alıyor.

Kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 sergi sanatseverleri bekliyor

Ziyarete açık olan 21 sergi arasında denizcilik temalı sergiler dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda açılan “Çanakkale Deniz Savaşı Gemi Modelleri Sergisi”; Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde gezilebilen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılan “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” denizcilik tarihini çarpıcı bir zenginlikle gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan sergi salonlarında pek çok sergi ziyaretçilerini bekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyen-sanatçıların eserlerini buluşturan “Mayıs” ve “Haziran” sergileri, Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykelden oluşan “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene'nin “Varoluş” adlı kişisel yağlı boya resim sergisi, Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi ile Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiren “Karma Heykel Sergisi” de dikkat çeken sergilerden. Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine düzenlenen fotoğraf sergisi de özel bir yere sahip.

Ayrıca Girne Üniversitesi kampüsünde sanatçılar Alexey Utkin, Asgat Dinikeyev’i Andrey Orazbayev’in eşsiz eserlerini bir araya getiren kişisel sergileri de ziyarete açık. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’a ait 55 eseri bir araya getiren “Doğa Yansımaları” sergisi ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde sergileniyor.