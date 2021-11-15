  • BIST 1.703,170
  • Altın 599,28
  • Dolar 10,0190
  • Euro 11,4760
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 eşsiz sergisi, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 21 Eşsiz Sergisi Ücretsiz Olarak Devam Ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 eşsiz sergisi, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 17 Kasım’da açılışını yapacağı 5 sergi ile birlikte ücretsiz olarak ziyarete açık sergilerin sayısı 21’e ulaşacak

guzel-sanatlar-mayis-sergisi-.jpeg

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en üretken sanat merkezlerinden birine dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yağlı boya, baskı resim, ipek üzerine tükenmez kalem, heykel ve gemi modelleri gibi farklı türlerdeki sanat eserlerini, açılışını yaptığı ücretsiz sergilerle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 17 Kasım Çarşamba günü 9.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılacak 5 sergi ile birlikte ziyarete açık olan sergilerinin sayısı da 21’e yükselecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyarete açılacak sergiler arasında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sanatçı akademisyenlerinin “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, İsmail Gündoğan’ın “Gemi Modelleri Sergisi”, heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh’e ait “Karma Heykel Sergisi”, Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev’e ait “Dünyamız” adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva’ya ait “Hafıza” adlı kişisel resim sergisi yer alıyor.

ismail-gundogan---metalen-gemi.jpeg

Kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 sergi sanatseverleri bekliyor

Ziyarete açık olan 21 sergi arasında denizcilik temalı sergiler dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda açılan “Çanakkale Deniz Savaşı Gemi Modelleri Sergisi”; Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde gezilebilen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılan “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” denizcilik tarihini çarpıcı bir zenginlikle gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan sergi salonlarında pek çok sergi ziyaretçilerini bekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyen-sanatçıların eserlerini buluşturan “Mayıs” ve “Haziran” sergileri, Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykelden oluşan “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene'nin “Varoluş” adlı kişisel yağlı boya resim sergisi, Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi ile Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiren “Karma Heykel Sergisi” de dikkat çeken sergilerden. Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine düzenlenen fotoğraf sergisi de özel bir yere sahip.

Ayrıca Girne Üniversitesi kampüsünde sanatçılar Alexey Utkin, Asgat Dinikeyev’i Andrey Orazbayev’in eşsiz eserlerini bir araya getiren kişisel sergileri de ziyarete açık. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’a ait 55 eseri bir araya getiren “Doğa Yansımaları” sergisi ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde sergileniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Sergisi Açılıyor07 Kasım 2021 Pazar 12:22
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Medya Çalıştayı Başladı06 Kasım 2021 Cumartesi 11:24
  • 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar Ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı Başlıyor05 Kasım 2021 Cuma 15:51
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Cumhuriyet Bayramı'nda teslim ediliyor04 Kasım 2021 Perşembe 13:39
  • Yakın Doğu Üniversitesi Ve TÜRKSOY İş Birliği İle Düzenlenen Fotoğraf Sergisi Açıldı03 Kasım 2021 Çarşamba 15:01
  • Türk Kardiyoloji Derneği'nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi kardiyologlarına birincilik ödülü02 Kasım 2021 Salı 20:18
  • Kampüslerde Ücretsiz Sergi Devam Ediyor01 Kasım 2021 Pazartesi 15:33
  • Cumhuriyetlerin Bağımsızlıklarının 30’uncu Yılı Şerefine Düzenlenecek Fotoğraf Sergisi Açılıyor31 Ekim 2021 Pazar 12:31
  • Farkında ol, meme kanserinden korun!29 Ekim 2021 Cuma 13:59
  • “Karma Heykel Sergisi” Açılıyor24 Ekim 2021 Pazar 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti