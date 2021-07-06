Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 375’inci sergisi açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 375’inci sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı. 30 Temmuz’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergi, 14 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergide sanatçıların yağlı boya, akrilik, stencil (şablon) ve heykel eserleri yer alıyor. Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Karma Sergisi’nin ön plana çıkan en önemli özelliklerinden birisi ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 375’inci sergi olması.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Oluşum Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılış kurdelası kesilerek eserler ziyarete açıldı.

Olgun Amcaoğlu: “Eğitim gören bütün çocuklarımızın sanatla daha fazla bağ kurmalarını sağlamak için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, karma serginin açılış töreninde yaptığı konuşmasına sanatsal çalışmaların ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu vurgulayarak başladı. Eğitim kurumlarının toplumun gelişmesinde öncü bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Yakın Doğu Oluşumu’nun akademik ve bilimsel çalışmalarının yanında açtığı her müze, sergi ve sanatsal çalışmalar ile bizleri biraz daha büyütüyor, geliştiriyor” ifadesini kullandı. Devlet kurumlarının da sanatın günlük hayatta çok daha görünür bir hale gelmesi için her türlü desteği vermesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, “Özelliklle eğitim gören bütün çocuklarımızın sanatla daha fazla bağ kurmalarını sağlamak için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Bir sanatçının aynı zamanda iyi bir bilim insanı olabileceği bilinmelidir. Çünkü sanat ve bilimin ortak yanı, gerçeğe ulaşma çabasıdır.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sergi açılışında yaptığı konuşmasına sanatla bilimin ilişkisine vurgu yaparak başladı. Sanat ve bilimin insanın yaşamında bir denge unsuru olduğunu ve toplumun kültürel birikimini oluşturan en önemli unsurlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Bir sanatçının aynı zamanda iyi bir bilim insanı olabileceği bilinmelidir. Çünkü sanat ve bilimin ortak yanı, gerçeğe ulaşma cabasıdır” ifadesini kullandı.

“Burada sergilenen eserler muazzam bir emeğin ve yoğun disiplinli çalışmanın ürünüdür” diyen Prof. Dr. Özkul, “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin birbirinden değerli öğretim elemanları tarafından farklı temalarda ve çeşitli tekniklerde yapılmış resim, seramik ile baskı resmin bir araya getiren sergimiz, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 375’inci sergisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca sergimizdeki eserler sanatçılarının bakış açısı, çalışma yöntemleri ve tekniklerini de ortaya koyuyor. Bu eserler sanatçılarımızın tüm olumsuzluklara rağmen dünyaya verdikleri pozitif mesajdır. Emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum” ifadesiyle konuşmasını noktaladı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında devam eden sanatsal üretim, insanlığın kültür mirasına büyük bir katkıda bulunuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de sanat ve bilimin iç içe ve birlikte; tarihi, kültürü ve uygarlıkları şekillendirdiğini vurguladı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında devam eden sanatsal üretimin de özelde Kıbrıs Türk Toplumu’nun genelde ise bütün insanlığın kültür mirasına büyük bir katkı yaptığını söyleyen Prof. Dr. Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları olarak bu sanatsal üretimin bir parçası olmaktan büyük bir keyif ve gurur duyuyoruz dedi. Prof. Dr. Aygenç, uzunca süredir her ay bir sergi açacak şekilde çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin emsalleri tarafında imrenerek izlenildiğinin altını çizdi.

Prof. Aygenç, “Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Karma Sergisi’’ne eserleriyle katkıda bulunan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Doç. Dr. Yücel Yazgın, Doç. Dr. Murad Allahverdiyev, Doç. Dr. Rana Emrahova, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, Yrd. Doç. Dr. Hasan Zeybek, Yrd. Doç. Dr. Evrim Ergün, Dr. Gökhan Okur, Dr. Aysel Mirkasimova, Dr. Raif Kızıl, Selçuk Yalovalı ve her sergimize katılan Serkan İlseven ile Vedia Okutan’a teşekkürlerini ileterek sözlerini bitirdi.